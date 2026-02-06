Naši Portali
BIVŠI KANDIDAT

Sjećate li se njega? U 'Životu na vagi' je izgubio gotovo 50 kg i danas više ovako ne izgleda, a sada je otkrio sretnu vijest

VL
Autor
Vecernji.hr
06.02.2026.
u 20:30

Leonardo je ostao zapamćen kao jedan od najistaknutijih sudionika sedme sezone, u koju je ušao s čvrstom namjerom da promijeni navike i osigura zdraviju budućnost svojoj obitelji

Poslije iscrpljujuće borbe s viškom kilograma i dirljivog puta koji je prošao pred televizijskim kamerama, Leo iz 'Života na vagi' ostvario je svoju najznačajniju životnu ulogu – postao je otac. Sretnu vijest o proširenju obitelji Leonardo i njegova supruga objavili su nakon što su prethodno otvoreno pričali o transformacijama koje im je show donio na privatnom planu. Na njegovom Instagramu može se vidjeti da je riječ o dječaku, ali mu još nisu otkrili ime.  Leonardo je ostao zapamćen kao jedan od najistaknutijih sudionika sedme sezone, u koju je ušao s čvrstom namjerom da promijeni navike i osigura zdraviju budućnost svojoj obitelji.

Tijekom natjecanja izgubio je impresivnih 48,7 kilograma, što je, prema njegovim riječima, bila ključna točka za početak novog poglavlja. Veliku ulogu u njegovoj prijavi imala je tadašnja partnerica, a danas supruga, koja mu je bila neiscrpan izvor podrške. Njihova se romansa nakon showa okrunila brakom, a ubrzo je stigla i vijest o prinovi. Zanimljivo je da su za trudnoću doznali tek nekoliko dana nakon vjenčanja, što je dodatno uveličalo njihovo zajedničko slavlje.

FOTO Prepoznajete li domaću glumicu i voditeljicu na ovoj fotki? Evo kako se mijenjala tijekom godina
Leonardo Prajo je sudjelovao u showu 'Život na vagi', a u show je ušao sa 188 kilograma, a na kraju je izgubio 48,7 kilograma što je 25,9 posto tjelesne mase. U finalu je obećao da će i dalje ustrajati u skidanju kilograma. S treninzima i prehranom je nastavio, no onda je došlo do ozljede. - Trenutak nepažnje me je doveo do ove situacije. Čeka me dug oporavak i velika borba - napisao je na društvenim mrežama i podijelio nekoliko fotografija. - Pao sam niz stepenice i iskočilo mi je koljeno. Sad idem na magnetsku rezonancu u Zagrebu, da vidim jesu li ligementi popucali - rekao je Leonardo tada za RTL.hr.
