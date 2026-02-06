'Tijelo mi otkazuje': Amber Luke prekrila je tijelo s više od 600 tetovaža, a sada ih uklanja

Nekoć atraktivna plavuša, Amber Luke iz Brisbanea godinama se borila s dubokom nesigurnošću, zbog čega je svoje tijelo pretvorila u slikarsko platno. No, nakon što je u više od 600 tetovaža, uključujući tetoviranje očnih jabučica zbog kojeg je oslijepila na tri tjedna, uložila oko 225 tisuća eura, suočila se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Odluka o laserskom uklanjanju tetovaža s lica došla je nakon što joj je, kako kaže, tijelo počelo otkazivati. - Postala sam letargična i u mjesec dana jako sam smršavjela. Spavala sam i do četiri sata dnevno, što za mene, osobu s teškim ADHD-om, nije nimalo normalno - ispričala je za medije.

Okidač za njezine zdravstvene tegobe bio je silikonski implantat u uhu koji je nosila od 2019. godine, a koji joj je uzrokovao sustavnu reakciju u organizmu. Nakon što ga je hitno uklonila, shvatila je da je vrijeme za promjenu i na drugim poljima. Svoje prirodno lice nije vidjela čitavo desetljeće, a sada je pokrenula proces uklanjanja čak 36 tetovaža s njega, koji bi trebao biti dovršen do 2027. godine. Cijeli postupak prolazi bez kreme za umrtvljivanje, a dodatno ga komplicira osam dermalnih piercinga koje mora kirurški odstraniti kako laser ne bi zagrijao metal i izazvao unutarnje opekline.

Njezina transformacija nije samo fizička, već i psihološka. Otvoreno je progovorila o borbi sa shizofrenijom i ovisnošću o metamfetaminu, a više od godinu i pol dana trezvenosti dalo joj je novu perspektivu. Tetovaže su joj, priznaje, služile kao štit i način da sakrije lice kojeg se sramila tijekom osobne krize u dvadesetima. - Kako starim, postajem otpornija i osjećam da konačno mogu vidjeti svoju ljepotu, to je osobna evolucija. Počela sam istinski voljeti sebe - objasnila je.

Iako je sada na putu da ponovno otkrije svoj izgled, Amber ističe kako nimalo ne žali za svojom prošlošću. Tvrdi da joj tetovaže na licu ograničavaju i mogućnosti zaposlenja, ali i dalje stoji iza svake odluke koju je donijela. - Sve što sam pretrpjela i učinila sebi bilo je s prokleto dobrim razlogom i u pravo vrijeme u životu, istinski vjerujem u to - zaključila je Australka čija je priča obišla svijet.