FOTO Lidija Bačić u vatrenoj minijaturnoj haljini raspametila fanove: Komentari pljušte, a jedan je posebno intrigantan

Splitska pjevačica Lidija Bačić Lille ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje, a posljednjom objavom na Instagramu ponovno je podigla temperaturu. U kratkom videu, snimljenom u prostoru koji nalikuje na profesionalni frizerski ili vizažistički salon, Lille pozira u izazovnoj, pripijenoj crvenoj haljini koja savršeno ističe njezinu zavidnu figuru. Uz taktove legendarne pjesme "Lady in Red" Chrisa de Burgha i jednostavan opis "Lady in Red", pjevačica je samouvjereno prošetala ispred ogledala, pokazujući svoj izgled iz svih kutova. Njezin odabir nije slučajan, jer crvena boja simbolizira strast i samopouzdanje, atribute koje njezina publika odavno veže uz nju.

Objava je u kratkom roku prikupila lavinu reakcija, a među brojnim emotikonima vatre i srca, nizali su se komplimenti poput "Savršena figura" i "Nevjerojatno lijepa". Ipak, posebnu je pažnju privukao jedan duži, neuobičajeno poetičan komentar koji je odudarao od ostalih. "Ne želim običnu ljubavnicu. Želim oluju. Želim besane noći i beskrajne razgovore u 4 ujutro. Želim strast, želim ludilo. Želim nekoga tko je sposoban natjerati cijelo moje tijelo da se trese iz daljine", stoji u komentaru koji je dodatno zaintrigirao pratitelje i pokazao koliko snažan dojam Lille ostavlja na svoju publiku.

Ova atraktivna Splićanka podijelila je nedavno profesionalnu studijsku fotografiju na kojoj pozira u minimalističkom kompletu donjeg rublja boje kože i Lille je dokazala zašto nosi titulu jedne od najseksepilnijih žena na domaćoj sceni. Fotografija, koja odiše estetikom pin-up modela, dio je editorijale koji krase njezin iznimno popularni godišnji kalendar za 2026. godinu, a koji njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svake godine.

Očekivano, objava je u rekordnom roku izazvala lavinu reakcija. Tisuće lajkova i stotine komentara počeli su se nizati unutar samo nekoliko minuta, a njezini pratitelji nisu štedjeli na komplimentima. Uz uobičajene emotikone vatre i srca, koji su preplavili odjeljak za komentare, našle su se i brojne maštovite poruke. Jedan joj je pratitelj tako duhovito poručio: "Lidija ajd me pozovi na večeru... jer kad žena plaća to se ne odbija".