Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA INSTAGRAMU

FOTO Lidija Bačić u vatrenoj minijaturnoj haljini raspametila fanove: Komentari pljušte, a jedan je posebno intrigantan

ARHIVA: Zagreb: Pjevačica Lidija Bačić
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
07.02.2026.
u 20:30

Popularna pjevačica Lidija Bačić, poznata i kao Lille, ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica. Njezina najnovija objava u pripijenoj crvenoj haljini izazvala je pravu buru na društvenim mrežama, a obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima

Splitska pjevačica Lidija Bačić Lille ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje, a posljednjom objavom na Instagramu ponovno je podigla temperaturu. U kratkom videu, snimljenom u prostoru koji nalikuje na profesionalni frizerski ili vizažistički salon, Lille pozira u izazovnoj, pripijenoj crvenoj haljini koja savršeno ističe njezinu zavidnu figuru. Uz taktove legendarne pjesme "Lady in Red" Chrisa de Burgha i jednostavan opis "Lady in Red", pjevačica je samouvjereno prošetala ispred ogledala, pokazujući svoj izgled iz svih kutova. Njezin odabir nije slučajan, jer crvena boja simbolizira strast i samopouzdanje, atribute koje njezina publika odavno veže uz nju.

Objava je u kratkom roku prikupila lavinu reakcija, a među brojnim emotikonima vatre i srca, nizali su se komplimenti poput "Savršena figura" i "Nevjerojatno lijepa". Ipak, posebnu je pažnju privukao jedan duži, neuobičajeno poetičan komentar koji je odudarao od ostalih. "Ne želim običnu ljubavnicu. Želim oluju. Želim besane noći i beskrajne razgovore u 4 ujutro. Želim strast, želim ludilo. Želim nekoga tko je sposoban natjerati cijelo moje tijelo da se trese iz daljine", stoji u komentaru koji je dodatno zaintrigirao pratitelje i pokazao koliko snažan dojam Lille ostavlja na svoju publiku.

Ova atraktivna Splićanka podijelila je nedavno profesionalnu studijsku fotografiju na kojoj pozira u minimalističkom kompletu donjeg rublja boje kože i Lille je dokazala zašto nosi titulu jedne od najseksepilnijih žena na domaćoj sceni. Fotografija, koja odiše estetikom pin-up modela, dio je editorijale koji krase njezin iznimno popularni godišnji kalendar za 2026. godinu, a koji njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svake godine.

FOTO 'Tijelo kao pjesma': Lidija Bačić u nikad kraćoj haljini od lateksa, obožavatelji ostali bez daha
ARHIVA: Zagreb: Pjevačica Lidija Bačić
1/24

Očekivano, objava je u rekordnom roku izazvala lavinu reakcija. Tisuće lajkova i stotine komentara počeli su se nizati unutar samo nekoliko minuta, a njezini pratitelji nisu štedjeli na komplimentima. Uz uobičajene emotikone vatre i srca, koji su preplavili odjeljak za komentare, našle su se i brojne maštovite poruke. Jedan joj je pratitelj tako duhovito poručio: "Lidija ajd me pozovi na večeru... jer kad žena plaća to se ne odbija".

Anđa Marić otvorila dušu: 'Moj sin je alkoholičar, bolesnik i ovisnik. Sada je u istražnom zatvoru'
Ključne riječi
seksi pjevačica Lidija Bačić Lille Lidija Bačić Lille showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Sportska novinarka Mirna Zidari? prošetala špicom pri?aju?i na mobitel
Video sadržaj
SNIMILA VIDEO

Zidarić koja je nakon 30 godina napustila HRT, objavila recept koji će pomoći svima koji ne žele baciti prezrele banane

Uz video je Mirna Zidarić poslala i ohrabrujuću poruku: "Ako možeš ti, može bilo tko", citirajući svoju sestru i dajući do znanja da za ovaj recept nije potrebno biti kulinarski majstor. Na simpatičan način dodala je i kako su njezine banane "zahvalne Instagramu na prilici da ne završe u bio otpadu", što je mnoge nasmijalo i podsjetilo na praktičnost ovog slatkog kruha

Primošten: Održano predstavljanje knjige Ivane Plechinger
Video sadržaj
NA FACEBOOKU

Ivana Plechinger o moždanom udaru koji je imala sa 39 godina: 'Preživjela sam. Imam posljedice'

U podužoj objavi prisjetila se svog iskustva kada je doživjela moždani udar sa 39 godina.  "Imala sam moždani. U trideset i devetoj. Rano. Mislila sam da se to događa samo „starcima" nakon šezdeset i neke. E, pa krivo sam mislila... Preživjela sam. Imam posljedice. Sad sam u glavu udarena i malo više nego prije. Ali tu sam, dobro sam, sretnija, zdravija i pametnija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!