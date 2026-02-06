VIDEO Ecija Ojdanić pokazala kako izgleda jedan njezin radni dan: '18 sati. Sreća što volim svoj posao'

Poznata glumica Ecija Ojdanić već je godinama sinonim za nevjerojatnu radnu etiku i energiju, a svojom posljednjom objavom na Instagramu još jednom je dokazala zašto nosi taj status. U kratkom videu sažela je jedan "sasvim prosječan radni dan", kako ga je sama nazvala, koji je trajao punih osamnaest sati i ostavio njezine pratitelje bez daha.

Dan je za glumicu počeo u pola šest ujutro, kada se s poluotvorenim očima uputila na set popularne serije "Kumovi" na zagrebačkom Velesajmu. Snimka prikazuje užurbanu atmosferu u šminki, brzo ponavljanje teksta i snimanje scena koje je potrajalo sve do podneva. Nakon završenog snimanja i kratkog odlaska u bolnicu, za koji je naglasila da se ne radi "ni o čemu strašnom", glumica se s kolegama uputila prema Crikvenici. Putovanje nije bilo odmor, već prilika za daljnji rad, pa je Ecija snimljena kako u automobilu, s mrkvom u jednoj i scenarijem u drugoj ruci, marljivo uči tekst za večernju predstavu.

U Crikvenici ju je čekala izvedba kultne predstave "Brodolomke", jednog od najuspješnijih projekata njezinog neovisnog kazališta Moruzgva. Predstava, koja je ponovno oživjela na pozornicama tijekom 2025. godine i slavi uspjeh sezone 2025/2026, i dalje puni dvorane diljem Hrvatske. Ecijina energija na sceni, unatoč cjelodnevnom snimanju, nije odavala ni traga umora, što je još jednom potvrdilo njezinu iznimnu profesionalnost i predanost kazališnim daskama koje, kako sama kaže, obožava.

Video završava scenom povratka kući oko ponoći, gdje Ecija, vidno umorna, ali ispunjena, zaključuje kako je unatoč podočnjacima i napornom tempu upravo ljubav prema poslu ono što je pokreće. "Mijenjam gradove i žanrove, podočnjaci ostaju stalni suputnici, ali svaki ovaj dan me podsjeti zašto volim ovo što radim i zašto biram opet isto", poručila je u videu. Njezina objava izazvala je lavinu komentara i divljenje brojnih pratitelja. "Ja bih ispalila s takvim ritmom. Nema šanse", poručila je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Draga Ecija, toliko ste mi posebni i dragi. Rijetkost je da netko toliko voli svoj posao."