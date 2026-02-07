Ako smo dočekali rukometaše, moramo i futsal reprezentaciju! Ali, bez politike, molimo...

Najveći je to uspjeh naše futsal reprezentacije u povijesti velikih natjecanja, premašili smo do sad najbolje četvrto mjesto na EP-u 2012. godine. Ovaj put Hrvatska je otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza. Hrvatska je ovom broncom ušla u elitni krug od svega devet reprezentacija koje su osvajale medalju na Europskim prvenstvima!

Ova medalja, koju smo čekali toliko godina, nagrada je svim malonogometašima, odnosno svim futsal igračima, trenerima i funkcionerima koji iz godine u godinu ovaj sport dižu na sve višu i višu razinu.

I Hrvatski nogometni savez proteklih je godina počeo značajno ulagati u futsal, a rezultati se vide ne samo na ovom uspjehu reprezentacije, već i na nikad jačoj hrvatskoj futsal ligi.

Futsal u Hrvatskoj sve češće puni dvorane, prvenstvo je među izjednačenijim u Europi, svake godine barem 5-6 klubova konkurira za naslov. A iz te izjednačenosti podiže se i kvaliteta lige, a onda i reprezentacije.

Legendarni Marinko Mavrović, dobri duh hrvatskog malog nogometa i futsala, poveo je kao izbornik Hrvatsku do povijesnog uspjeha, do uspjeha kojim će ovaj sport lakše privući nove sponzore, do uspjeha koji će još više popularizirati futsal.

Dečki, zaslužili ste medalju, ali i doček u Zagrebu! Jer, ako smo za brončanu medalju zasluženo dočekali rukometaše, trebali bismo i vas. Jedino, ovaj put možda bi bilo bolje da doček prođe bez Thompsona. Dosta nam je politike, odnosno nema smisla da i vaš čudesni sportski uspjeh završi u sjeni političkih sukoba...