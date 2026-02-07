Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Komentar

Ako smo dočekali rukometaše, moramo i futsal reprezentaciju! Ali, bez politike, molimo...
Autor
Karlo Ledinski
07.02.2026.
u 18:42

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti, u dvoboju za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Ljubljani pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11:10 (5:5).

Najveći je to uspjeh naše futsal reprezentacije u povijesti velikih natjecanja, premašili smo do sad najbolje četvrto mjesto na EP-u 2012. godine.  Ovaj put Hrvatska je otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza. Hrvatska je ovom broncom ušla u elitni krug od svega devet reprezentacija koje su osvajale medalju na Europskim prvenstvima!

Ova medalja, koju smo čekali toliko godina, nagrada je svim malonogometašima, odnosno svim futsal igračima, trenerima i funkcionerima koji iz godine u godinu ovaj sport dižu na sve višu i višu razinu.
I Hrvatski nogometni savez proteklih je godina počeo značajno ulagati u futsal, a rezultati se vide ne samo na ovom uspjehu reprezentacije, već i na nikad jačoj hrvatskoj futsal ligi.

Futsal u Hrvatskoj sve češće puni dvorane, prvenstvo je među izjednačenijim u Europi, svake godine barem 5-6  klubova konkurira za naslov. A iz te izjednačenosti podiže se i kvaliteta lige, a onda i reprezentacije.
Legendarni Marinko Mavrović, dobri duh hrvatskog malog nogometa i futsala, poveo je kao izbornik Hrvatsku do povijesnog uspjeha, do uspjeha kojim će ovaj sport lakše privući nove sponzore, do uspjeha koji će još više popularizirati futsal.

Dečki, zaslužili ste medalju, ali i doček u Zagrebu! Jer, ako smo za brončanu medalju zasluženo dočekali rukometaše, trebali bismo i vas. Jedino, ovaj put možda bi bilo bolje da doček prođe bez Thompsona. Dosta nam je politike, odnosno nema smisla da i vaš čudesni sportski uspjeh završi u sjeni političkih sukoba... 
Ključne riječi
Marinko Mavrović Hrvatska Futsal reprezentacija

Komentara 30

Pogledaj Sve
CC
ceterum censeo
18:57 07.02.2026.

Zašto autor ovog članka Thompsona izjednačava sa politikom? Zar je onda i Severina jednaka politici? Ili Mile Kekin i slični?Thompson je na dočeku rukometaša pjevao. I ništa drugo. Politikom su se bavili drugi, osobito Tomašević.

SI
Sivooki
19:08 07.02.2026.

Onda i bez Severine? Kekina koji pjeva "moji su pobijedkli45."? Kakve su to priče? Samo Thompson je nepoželjan?

KL
Klokan
18:48 07.02.2026.

Što se mene tiče Thompson može svirati na svakom dočeku.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!