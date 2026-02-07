Naši Portali
VIDEO

Snimljen je emotivan trenutak Zdravka Mamića s kćerima na nastupu folk zvijezde, ova ih je pjesma dirnula

Foto: Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.02.2026.
u 13:40

Prema pisanju srpskog Telefgrafa najemotivniji trenutak tijekom nastupa folk zvijezde bio je kada je Mamić zapjevao sa svojim kćerima Ivom i Lucijom

U petak navečer pjevačica Ceca Ražnatović na Jahorini je održala svoj drugo od tri najavljena koncerta, a na njezinom nastupu bio je i Zdravko Mamić. Mediji u Srbiji objavili su video zapise s koncerta na kojem je Mamić došao do pozornice i poljubio je ruku folk zvijezdi govoreći joj kako je njezin obožavatelj.  - Inače, samo da znate, ja sam vaš fan! - rekla mu je Svetlana Ražnatović Ceca. Prema pisanju srpskog Telefgrafa najemotivniji trenutak tijekom nastupa folk zvijezde bio je kada je Mamić zapjevao sa svojim kćerima Ivom i Lucijom. Otac i kćeri zagrljeni su zajedno pjevali pjesmu "Ličiš na moga oca". Nedavno je Mamić, koji već dulje vrijeme živi u Bosni i Hercegovini, otkrio kako su i njegove kćeri iz njegovog drugog braka preselile u BiH te su se priključile obiteljskom poslu. S ocem pokrenule obiteljski posao izgradnje solarnih farmi i Mamić je u podcastu rekao kako su Iva i Lucia investitorice i vlasnice, a on je savjetnik. - Pokušavamo se uključiti u tu energetsku priču i mislim da nam zasad ide to prilično dobro - rekao je Mamić. 

Lucija diplomirala 2017. na Griffith Collegeu u Dublinu, a Iva je diplomirala četiri godine kasnije na švicarskom Glion Institute of Higher Education.  Zdravko se prije devet godina pohvalio kako je Lucija diplomirala na koledžu Griffith u Dublinu te joj je tada pripala i titula najbolje studentice generacije.  "Danas sam najponosniji otac na svijetu, žrtva moje cijele obitelji i mene danas je dobila najljepšu nagradu jer je moja kćer Lucija diplomirala na Griffith College Dublin te je zbog izvanrednog uspjeha i zalaganja proglašena najboljom studenticom generacije. Zahvalan sam Bogu na ovom prekrasnom danu i svojoj obitelji na sreći koju mi svakog dana donose, jer obitelj je jedino pravo utočište u ovom bezdušnom svijetu", napisao je Mamić prije devet godina u emotivnoj objavi. 

Iva i Lucija, rijetko su u središtu pozornosti. Ove atraktivne djevojke, rođene u braku s njegovom bivšom suprugom Marinom, ostaju enigma za javnost. Njihova pojava na društvenim mrežama ograničena je na povremene fotografije s djevojkama i suprugama nogometaša. Privatnost im je prioritet, što se očituje u zaključanim Instagram profilima dostupnima samo odabranim pratiteljima. Zadnji put su viđene u javnosti prije dvije godine na vjenčanju Dine Dragije i Tina Jedvaja u Varaždinu. Poznato je i da održavaju prijateljske veze s Izabel Kovačić, suprugom nogometaša Matea Kovačića.
Ključne riječi
showbiz Lucija Mamić Iva Mamić Zdravko Mamić

