Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
TENZIJE RASTU

'Neprijateljice' samo kad se dijele ruže? Pogledajte dosad neviđene trenutke iz vile 'Gospodina Savršenog

07.02.2026.
u 19:00

Dvostruka dinamika obilježila je prvi tjedan - pred muškarcima rivalke, bez njih saveznice. I dok se na ekranima izmjenjuju suze, ljubomora i dramatične rečenice, iza kulisa se gradi odnos u kojem djevojke jedna drugoj postaju oslonac u borbi za istu ljubav

Iza dramatičnih cocktail partyja u 'Gospodinu Savršenom' krije se sasvim drugačija slika - Karlo i Petar potpiruju ljubomoru, a kad ih nema, djevojke se druže i funkcioniraju kao prava mala ekipa. Prvi tjedan 'Gospodina Savršenog' započeo je burno. Već na prvom cocktail partyju cure su se odmah počele odmjeravati, stvarati saveze i testirati granice. „Svaka je svakoj prijetnja, treba se to što prije očistiti, gužva mi je, neću imati prostora na bazenu za sunčanje“, komentirala je Iva dok se u zraku osjećalo da je borba za pažnju tek počela. Ipak, kako su epizode odmicale, postalo je očito da rivalstvo među djevojkama ne traje cijeli dan - budi se kad se pojave Karlo i Petar! Čim Gospoda Savršeni napuste vilu, napetost popušta. Ujutro se zajedno pripremaju doručci i palačinke, u kuhinji se smije i prepričavaju sinoćnji spojevi, a uz bazen nestaju podjele na timove. Djevojke se sunčaju, kupaju i druže bez zadrške, a večeri često završavaju spontanom zabavom i noćnim kupanjem.

„Presretna sam jer su se djevojke napokon zbližile i opustile. Nismo gledale koja je iz kojeg tima i koja je s kojom u svađi“, komentirala je Andrea dok je Smiljana kroz smijeh dodala: „Malo se smiri pa opet zaiskri.“ No dovoljno je da počne cocktail party i vila ponovno proključa. Tenzije se osjećaju na svakom koraku, a svaka minuta razgovora s Karlom ili Petrom pažljivo se prati - propitkuje se tko je s kim koliko dugo i zašto baš sada. „Tenzije se osjećaju, vidjet ćemo što će biti!“ moglo se čuti uoči prve ceremonije ruža, kada su emocije dosegle vrhunac. Ljubomora tada izlazi na površinu, a izjave postaju oštrije. Dok jedne upozoravaju na posesivnost i skrivene igre, druge priznaju da im nije lako gledati suparnice u Karlovu i Petrovu društvu. Ipak, čim se ruže podijele, napetost splasne. Djevojke se okupljaju, komentiraju spojeve, tješe one koje su ostale bez ruže i bez zadrške priznaju emocije. „Malo sam se zaljubila“, priznala je jedna od kandidatkinja nakon povratka sa spoja, a ostale cure nazdravile su joj i veselile se njezinoj sreći.

Upravo ta dvostruka dinamika obilježila je prvi tjedan - pred muškarcima rivalke, bez njih saveznice. I dok se na ekranima izmjenjuju suze, ljubomora i dramatične rečenice, iza kulisa se gradi odnos u kojem djevojke jedna drugoj postaju oslonac u borbi za istu ljubav. A kako će dalje teći život u vili? Sljedeći tjedan emocije se dodatno zaoštravaju i pravila igre mijenjaju. Već prva ceremonija ruža pokazuje da nitko nije siguran - neke djevojke zauvijek napuštaju vilu, a oproštaji su sve samo ne mirni. „Kajat će se kad-tad, bit će mu krivo, a tad neka mi se ne javlja. Umro je za mene“, poručit će jedna kandidatkinja na odlasku.

No tu nije kraj iznenađenjima - u vilu stiže i divlja ruža, a o tome tko će ostati u showu neće odlučivati Karlo ili Petar! Novi spojevi dodatno će rasplamsati ljubomoru, timove će mučiti razne boljke, a šaputanja o prljavoj igri sve su glasnija. „Šok! I nimalo mi se ne sviđa!“ samo je jedna od reakcija na preokrete koji slijede jer svaka odluka nosi posljedice - od uskraćenih spojeva do novih zamjeranja. Borba za Karla i Petra ulazi u novu fazu, a pitanje koje visi u zraku glasi: mogu li prijateljstva iz vile preživjeti kad ruže postanu moć? Nove sezone 'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.
showbiz Nova sezona Gospodin Savršeni

