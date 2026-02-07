Zidarić koja je nakon 30 godina napustila HRT, objavila recept koji će pomoći svima koji ne žele baciti prezrele banane

Dugogodišnja sportska novinarka i urednica Mirna Zidarić ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, no ovoga puta povod nisu bili sportski tereni, već njezina kuhinja. U novoj objavi podijelila je detaljan videorecept za popularni kruh od banane, pokazujući svoju opušteniju stranu i strast prema kuhanju. Uz video je poslala i ohrabrujuću poruku: "Ako možeš ti, može bilo tko", citirajući svoju sestru i dajući do znanja da za ovaj recept nije potrebno biti kulinarski majstor. Na simpatičan način dodala je i kako su njezine banane "zahvalne Instagramu na prilici da ne završe u bio otpadu", što je mnoge nasmijalo i podsjetilo na praktičnost ovog slatkog kruha.

U dinamičnom videu, Mirna je gledatelje provela kroz cijeli postupak pripreme. Za njezinu verziju potrebne su tri zrele banane, dva jaja, pola šalice otopljenog kokosovog ulja, šalica i pola pirovog ili zobenog brašna, žličica sode bikarbone i prstohvat soli. Recept je opisala kao "freestyle", potičući pratitelje da se poigraju i dodaju sastojke po želji, poput nasjeckanih oraha ili komadića tamne čokolade, što je i sama učinila.

Posebno šarmantan detalj bio je kalup u obliku srca koji je koristila za pečenje, što je cijeloj priči dalo romantičnu notu, idealnu za nadolazeće Valentinovo. Nakon što se smjesa pekla 45-55 minuta na 180 °C, na kraju videa ispečeni kruh je s odobravanjem i probala, potvrdivši da je misija uspjela.

Reakcije na objavu nisu izostale, a komentari su bili ispunjeni pohvalama i emotikonima srca, što potvrđuje da se njezina nova uloga publici itekako sviđa. Jednostavnost recepta i Mirnina neposrednost ključni su razlozi zašto je video privukao toliku pažnju. Njezina poruka da svatko može pripremiti ovaj kolač ohrabrila je mnoge da se i sami okušaju u kuhinji. Upozorila je tek da "ljeto ide", aludirajući na to da s čokoladom ipak ne treba pretjerivati, no sudeći po izgledu, njezinom kruhu od banane teško je odoljeti.