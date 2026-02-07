Naši Portali
SNIMILA VIDEO

Zidarić koja je nakon 30 godina napustila HRT, objavila recept koji će pomoći svima koji ne žele baciti prezrele banane

Zagreb: Sportska novinarka Mirna Zidari? prošetala špicom pri?aju?i na mobitel
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
07.02.2026.
u 15:14

Uz video je Mirna Zidarić poslala i ohrabrujuću poruku: "Ako možeš ti, može bilo tko", citirajući svoju sestru i dajući do znanja da za ovaj recept nije potrebno biti kulinarski majstor. Na simpatičan način dodala je i kako su njezine banane "zahvalne Instagramu na prilici da ne završe u bio otpadu", što je mnoge nasmijalo i podsjetilo na praktičnost ovog slatkog kruha

Dugogodišnja sportska novinarka i urednica Mirna Zidarić ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, no ovoga puta povod nisu bili sportski tereni, već njezina kuhinja. U novoj objavi podijelila je detaljan videorecept za popularni kruh od banane, pokazujući svoju opušteniju stranu i strast prema kuhanju. Uz video je poslala i ohrabrujuću poruku: "Ako možeš ti, može bilo tko", citirajući svoju sestru i dajući do znanja da za ovaj recept nije potrebno biti kulinarski majstor. Na simpatičan način dodala je i kako su njezine banane "zahvalne Instagramu na prilici da ne završe u bio otpadu", što je mnoge nasmijalo i podsjetilo na praktičnost ovog slatkog kruha.

U dinamičnom videu, Mirna je gledatelje provela kroz cijeli postupak pripreme. Za njezinu verziju potrebne su tri zrele banane, dva jaja, pola šalice otopljenog kokosovog ulja, šalica i pola pirovog ili zobenog brašna, žličica sode bikarbone i prstohvat soli. Recept je opisala kao "freestyle", potičući pratitelje da se poigraju i dodaju sastojke po želji, poput nasjeckanih oraha ili komadića tamne čokolade, što je i sama učinila.

Posebno šarmantan detalj bio je kalup u obliku srca koji je koristila za pečenje, što je cijeloj priči dalo romantičnu notu, idealnu za nadolazeće Valentinovo. Nakon što se smjesa pekla 45-55 minuta na 180 °C, na kraju videa ispečeni kruh je s odobravanjem i probala, potvrdivši da je misija uspjela.

FOTO Thompson osvojio četiri Cesarice, statuu mu uručio izbornik Dalić, a trijumfirala je i Jasna Zlokić
Zagreb: Sportska novinarka Mirna Zidari? prošetala špicom pri?aju?i na mobitel
1/112

Reakcije na objavu nisu izostale, a komentari su bili ispunjeni pohvalama i emotikonima srca, što potvrđuje da se njezina nova uloga publici itekako sviđa. Jednostavnost recepta i Mirnina neposrednost ključni su razlozi zašto je video privukao toliku pažnju. Njezina poruka da svatko može pripremiti ovaj kolač ohrabrila je mnoge da se i sami okušaju u kuhinji. Upozorila je tek da "ljeto ide", aludirajući na to da s čokoladom ipak ne treba pretjerivati, no sudeći po izgledu, njezinom kruhu od banane teško je odoljeti.

Preminuo legendarni domaći glazbenik Dalibor Brun
hrana kuhinja Mirna Zidarić kruh od banane banana bread recept showbiz

