POBJEDA U KVIZU

Znate li odgovor na pitanje za milijun u kvizu 'Tko želi biti milijunaš'? Natjecateljica Mira je 2003. znala točan odgovor

Foto: YouTube Screenhshot
VL
Autor
Vecernji.hr
07.02.2026.
u 08:00

Emisija u kojoj je Mira osvojila milijun prikazana je 14. lipnja 2003. godine, a na posljednjem pitanju iskoristila je joker "pitaj publiku".  Pitanje za milijun kuna glasilo je: "Koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. istrčala Pariški maraton?

Maturant Đuro Hameršak briljirao je u jučer prikazanom kvizu "Tko želi biti milijunaš?". Ovaj svestrani zagrebački gimnazijalac pokazao je zavidno znanje i zasad je  osvojio 34.000 eura i osigurao nastup u idućoj emisiji u kojoj će otvoriti 14. pitanje za 68.000 eura. Ukoliko točno odgovori na to pitanje, otvara 15. pitanje koje mu može donijeti glavnu nagradu od 150.000 eura. Otkako se kviz "Tko želi biti milijunaš?" prikazuje na Hrvatskoj radio televiziji samo je jedna natjecateljica osvojila milijunski iznos, a bila je to Mira Bićanić. Ova profesorica hrvatskog jezika iz Virovitice je 2003. godine odnijela pobjedu u popularnoj emisiji.

Emisija u kojoj je Mira osvojila milijun prikazana je 14. lipnja 2003. godine, a na posljednjem pitanju iskoristila je joker "pitaj publiku".  Pitanje za milijun kuna glasilo je: "Koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. istrčala Pariški maraton?", a ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić, Ines Preindl. Mira je kao odgovor odabrala Sandru Antolić i bio je to točan odgovor koji joj bankovni račun obogatio za milijun kuna. Srednjoškolac Đuro ozbiljno se približio pitanju koje bi mu moglo osigurati glavnu nagradu, a ovako je izgledao njegov put u kvizu dosad.  prvi je put zatrebao pomoć na pitanju o Spomeniku otkrićima u Lisabonu, gdje je uz džoker "pola-pola" točno eliminirao Giovannija Cabota.

Drugi prag od 5.000 eura prešao je uz pomoć oca Filipa, koji je znao da se na 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi Barnardova zvijezda. Na 12. pitanju o dubrovačkim knezovima, Đuro je zatražio pomoć publike. Iako su glasovi bili podijeljeni, odlučio je riskirati s Ivanom Gundulićem, što mu je donijelo 18.000 eura i ovacije u studiju. Vrhunac večeri bio je odgovor na 13. pitanje o ukinutom geološkom periodu. Unatoč nesigurnosti, Đuro je hrabro odabrao tercijar i osvojio 34.000 eura. Đuro će u sljedećoj emisiji otvoriti 14. pitanje za visokih 68.000 eura.

Ključne riječi
showbiz Tarik Filipović tko želi biti milijunaš? Mira Bićanić

