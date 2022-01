Slavna pjevačica hitno prebačena u bolnicu nekoliko dana nakon smrti 17-godišnjeg sina: 'Izgubljena sam'

Irska pjevačica Sinead O'Connor (54) hitno je prebačena u bolnicu i to samo nekoliko dana nakon tragične smrti svog 17-godišnjeg sina Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor. Za strane medije je potvrdila da je prebačena u bolnicu jer je bila "izgubljena bez sina".

Jučer je na Twitter profilu gdje je jako aktivna napisala kako krivi sebe za smrt sina te da ne zaslužuje živjeti na ovom svijetu bez njega. Također, pisala je kako je uništena od samog dana rođenja te da to nije ničija krivica osim njena. Ni roditelja, ni djece, ni života. Sve te uznemiravajuće objave jako su zabrinule obožavatelje, a sve je očito rezultiralo njezinim odlaskom u bolnicu.

- Žao mi je, nisam to trebala reći. Sada sam s policajcima na putu za bolnicu. Žao mi je što sam vas sve uznemirila. Izgubljena sam bez svog djeteta i mrzim samu sebe. Bolnica će mi pomoći na neko vrijeme. Ali pronaći ću Shanea, ovo je samo kratka odgoda - poručila je shrvana Sinead na Twitteru nakon par sati.

I’m sorry. I shouldn’t have said that. I am with cops now on way to hospital. I’m sorry I upset everyone. I am lost without my kid and I hate myself. Hospital will help a while. But I’m going to find Shane. This is just a delay