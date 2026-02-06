Christina Aguilera uz pomoć ovoga je izgubila čak 22 kg! Evo u čemu se krije njezina tajna

Jedna od najvećih glazbenih ikona, Christina Aguilera, tijekom karijere prolazila je kroz brojne fizičke transformacije koje su često bile pod lupom javnosti. Nakon godina borbe s kritikama i oscilacijama u težini, koje su pratile njezine trudnoće i životne izazove, pjevačica je nedavno oduševila obožavatelje zavidnom figurom. Svoju je liniju dovela do savršenstva, a kako tvrdi, ključ uspjeha leži u potpunoj promjeni životnog stila, a ne u brzim i neodrživim rješenjima.

Srž njezine metode je takozvana "dijeta duginih boja", uravnotežen plan prehrane koji se temelji na unosu od oko 1600 kalorija dnevno. Koncept je jednostavan, svaki dan u tjednu posvećen je namirnicama određene boje, čime se osigurava unos širokog spektra nutrijenata i antioksidansa. Na primjer, bijeli dan uključuje namirnice poput cvjetače, luka, bjelanjaka i bijele ribe, dok je crveni dan rezerviran za rajčice, jagode, ciklu i nemasno crveno meso. Zeleni dan donosi obilje špinata, kelja, brokule i avokada, osiguravajući vitalnost i energiju.

Christina Aguilera outside 2012 NBC Universal Winter TCA Press Tour held at the Langham Huntington Hotel in Pasadena in California, USA. Photo: Press Association/PIXSELL Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

Osim šarenog jelovnika, Aguilera se fokusirala na cjelovite, neobrađene namirnice, izbacivši prerađene šećere i značajno smanjivši unos alkohola. Njezina prehrana bogata je nemasnim proteinima poput piletine i lososa te zdravim mastima iz avokada i orašastih plodova. Međutim, pjevačica naglašava da prehrana nije jedini faktor. Njezina rutina vježbanja, koju prakticira od dva do pet puta tjedno, uključuje kombinaciju boksa, treninga snage, joge i pilatesa. Intenzivne plesne probe za nastupe služe kao vrhunski kardio trening, pomažući joj da ostane u formi.

Iako su se u javnosti pojavile spekulacije o korištenju lijekova poput Ozempica, Christina te navode nikada nije potvrdila. Umjesto toga, ističe da je ključ u mentalnoj snazi i odbacivanju pritiska javnosti. Kako je izjavila, prestala se opterećivati vagom i fokusirala se na to kako se osjeća te na snagu koja joj je potrebna za nastupe i brigu o svojoj djeci.