NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

Christina Aguilera uz pomoć ovoga je izgubila čak 22 kg! Evo u čemu se krije njezina tajna

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
06.02.2026.
u 19:45

Pop zvijezda Christina Aguilera posljednjih je mjeseci u središtu pozornosti zbog nevjerojatne fizičke preobrazbe u kojoj je izgubila oko 22 kilograma

Jedna od najvećih glazbenih ikona, Christina Aguilera, tijekom karijere prolazila je kroz brojne fizičke transformacije koje su često bile pod lupom javnosti. Nakon godina borbe s kritikama i oscilacijama u težini, koje su pratile njezine trudnoće i životne izazove, pjevačica je nedavno oduševila obožavatelje zavidnom figurom. Svoju je liniju dovela do savršenstva, a kako tvrdi, ključ uspjeha leži u potpunoj promjeni životnog stila, a ne u brzim i neodrživim rješenjima.

Srž njezine metode je takozvana "dijeta duginih boja", uravnotežen plan prehrane koji se temelji na unosu od oko 1600 kalorija dnevno. Koncept je jednostavan, svaki dan u tjednu posvećen je namirnicama određene boje, čime se osigurava unos širokog spektra nutrijenata i antioksidansa. Na primjer, bijeli dan uključuje namirnice poput cvjetače, luka, bjelanjaka i bijele ribe, dok je crveni dan rezerviran za rajčice, jagode, ciklu i nemasno crveno meso. Zeleni dan donosi obilje špinata, kelja, brokule i avokada, osiguravajući vitalnost i energiju.

Pasadena: Poznati na NBC Universal 2012 Press Tour partyju
Christina Aguilera outside 2012 NBC Universal Winter TCA Press Tour held at the Langham Huntington Hotel in Pasadena in California, USA. Photo: Press Association/PIXSELL
Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

Osim šarenog jelovnika, Aguilera se fokusirala na cjelovite, neobrađene namirnice, izbacivši prerađene šećere i značajno smanjivši unos alkohola. Njezina prehrana bogata je nemasnim proteinima poput piletine i lososa te zdravim mastima iz avokada i orašastih plodova. Međutim, pjevačica naglašava da prehrana nije jedini faktor. Njezina rutina vježbanja, koju prakticira od dva do pet puta tjedno, uključuje kombinaciju boksa, treninga snage, joge i pilatesa. Intenzivne plesne probe za nastupe služe kao vrhunski kardio trening, pomažući joj da ostane u formi.

Christina Aguilera nikad nije izgledala ovako moćno: U izazovnom donjem rublju oduzela dah fanovima
1/10

Iako su se u javnosti pojavile spekulacije o korištenju lijekova poput Ozempica, Christina te navode nikada nije potvrdila. Umjesto toga, ističe da je ključ u mentalnoj snazi i odbacivanju pritiska javnosti. Kako je izjavila, prestala se opterećivati vagom i fokusirala se na to kako se osjeća te na snagu koja joj je potrebna za nastupe i brigu o svojoj djeci. 
Christina Aguilera pjevačica dijeta mršavljenje showbiz

