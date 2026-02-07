Naši Portali
IZJAVA IZ PALAČE

Princeza Mette-Marit ispričala se zbog prijateljstva s osuđenim seksualnom prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom

07.02.2026.
u 14:40

Norveški premijer u ponedjeljak je izjavio da Mette-Marit i drugi istaknuti Norvežani imenovani u najnovijim objavljenim dokumentima o Epsteinu trebaju dati više detalja o svojim kontaktima s Epsteinom

Norveška prijestolonasljednica Mette-Marit ponovno se ispričala u petak zbog prijateljstva s osuđenim seksualnom prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, u jednom od nekoliko skandala koji su pogodili kraljevsku obitelj u toj nordijskoj zemlji. "Također se ispričavam zbog situacije u koju sam dovela kraljevsku obitelj, posebno kralja i kraljicu", rekla je Mette-Marit u izjavi koju je objavila kraljevska palača. Novi dosjei vezani uz Epsteina koje je prošli tjedan objavilo američko ministarstvo pravosuđa uključuju opsežnu e-mail prepisku između Mette-Marit i Epsteina nakon što je 2008. proglašen krivim za seksualne zločine nad djecom. Mette-Marit, supruga Haraldova sina prijestolonasljednika Haakona, prethodno se ispričala zbog održavanja kontakata, rekavši da je pokazala lošu prosudbu.

Norveški premijer u ponedjeljak je izjavio da Mette-Marit i drugi istaknuti Norvežani imenovani u najnovijim objavljenim dokumentima o Epsteinu trebaju dati više detalja o svojim kontaktima s Epsteinom. Norveška kraljevska obitelj već se suočava s nekoliko izazova. Mariusu, Mette-Maritinu sinu iz veze koja je prethodila njezinu braku s prijestolonasljednikom Haakonom, trenutno se sudi za silovanje i obiteljsko nasilje. Marius Borg Høiby, sin norveške princeze Mette-Marit  zadnjih godina je zadao dosta glavobolja svojoj majci, a nedavno je protiv njega započeo sudski proces pred Okružnim sudom u Oslu pod optužbama za niz teških kaznenih djela, uključujući silovanje, prijetnje, fizičko zlostavljanje i kršenje zabrane približavanja. Suđenje, koje je najvažniji slučaj ove vrste u Norveškoj posljednjih godina, odvija se uz stroge sudske mjere zabrane fotografiranja i medijskog objavljivanja identiteta više žrtava.

Na otvaranju postupka Høiby izjasnio se nije kriv po četiri točke optužnice za silovanje, dok je državni tužitelj predstavio ukupno 38 optužbi protiv njega. Dio optužbi djelomično je priznao, no odbacio je odgovornost za najteža djela. Optužbe se protežu od 2018. do 2024. godine. Među njima su: silovanje dok je žrtva bila nesvjesna, tri slučaja silovanja seksualnim napadom na onesposobljene žene, šest slučajeva spolno uvredljivog ponašanja bez pristanka, nanošenje tjelesnih ozljeda, više prijetnji i nasilja prema partnericama, kršenje zabrane približavanja, prijevoz veće količine marihuane, prebrza vožnja. 

Jeffrey Epstein Mette-Marit

VA
VanjaPlank
15:22 07.02.2026.

Vidimo da se i Mia Kovačić spominje u nekim dokumentima. Bitno da smo progresivni

