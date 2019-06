Muško–ženski odnosi glavno su nam vrelo inspiracije

Zdenka Kovačiček i Mirela Priselac Remi nedavno su udružile snage u pjesmi “Pozitivan primjerak”, koja će se naći na novom albumu dive hrvatske glazbene scene. Plod zanimljive suradnje vrlo je brzo postala jedna od omiljenih pjesama u domaćem eteru, a prošlog tjedna predstavljen je i videospot u kojem Zdenka i Remi okružene fotografijama moćnih žena koje su mijenjale povijest pjevaju o ženskoj snazi, samopoštovanju i samouvjerenosti. U spotu gledamo žene iz dvije različite generacije koje dijele mišljenje o viđenju odnosa između muškarca i žene.

– Mene su oduvijek privlačile drukčije stvari, još otkako sam snimila “Frku” prije 35 godina. Jedino što sam onda morala promijeniti “guzicu” u “bluzicu”. Srećom, Nipplepeople su u svojoj obradi to ispravili. Ideja o gostovanju Mirele Priselac na mom albumu rodila se jer sam poznavala njezin rad. Ona je vrlo angažirana pjesnikinja, reperica i upravo takva suradnja trebala mi je za pjesmu ”Pozitivan primjerak” – kazala nam je Zdenka.

Glazbu za “Pozitivan primjerak” potpisuje Marko Tomasović, dok je Remi napisala tekst s Danijelom Borovnjak.

– Zapravo je ona već imala gotov tekst, a budući da sam ja tekstopisac, bilo mi je neprirodno da nešto i sama ne kažem. Zaista, nikad nisam izvodila tuđi tekst. Danijela i ja smo se našle i nakon što smo pričale o svemu i svačemu, nakucale smo tekst u deset minuta i ispalo je sjajno – priča nam Remi koja se baš i ne druži s glazbenicima, pa joj je druženje s Danijelom bilo zanimljivo.

– Kada smo snimile pjesmu, nismo očekivale da će to ispasti nekakva himna samosvjesnim ženama. Volim takve angažirane tekstove koji govore o karakterima, muško–ženskim odnosima koji najčešće nisu baš idealni. Možda su upravo moje osobne životne situacije dale ideju za odabir tekstova na novom albumu – kazala je Zdenka.

Remi se pišući pjesme za Elemental često bavila muško–ženskim odnosima, a o nekim problemima nije se sramila ni javno progovoriti.

– Muško–ženski odnosi su glavno vrelo inspiracije kad pišem. Mislim da mi je to glavna preokupacija otkako sam postala svjesna sebe. Budući da sam Škorpion u horoskopu, strastveno se prepuštam ljubavi i muškarcima, tako da to uvijek rezultira poezijom. Ta tematika je neiscrpna. Imate sreću, tugu, žudnju... To su tako divne emocije o kojima se tisućama godina pišu pjesme i romani. Ta prokleta ljubav, opet padam na isti trik – kazala je Remi, prisjećajući se jednog od najvećih hitova Elementala.

Remi je ovog tjedna na Facebooku pisala o razlici u odnosu prema ženama u Barceloni i Hrvatskoj. Dok su u Barceloni zaštićene žene, LGBT skupine i imigranti, glazbenica se odmah nakon povratka u Hrvatsku susrela sa šovinističkim izjavama.

– Shvatila sam što je ono ključno što nedostaje u Hrvatskoj: solidarnost. Znači, kada taksisti imaju prosvjed da tamo dođu i vozači kamiona, kada rodilje prosvjeduju da dođu glazbenici. Trebali bismo podržati svoje sugrađane, sunarodnjake, čovjeka općenito. Ti problemi tiču se svih nas – govori Remi.

– Mislim da se moj odnos prema muškarcima s godinama promijenio. Ne toleriram neiskrenost, želim da igramo otvorenih karata – dodaje Zdenka.

Pjesma “Frka” bila je prava avangarda u svoje doba, a tome je, osim Zdenkine interpretacije, pridonio i fantastičan tekst pjesnikinje i glumice Slavice Maras. Njezini tekstovi naći će se i na novom Zdenkinom albumu koji izlazi ove godine.

– Slavica je izdala tri knjige, ali nisu svi tekstovi uglazbljivi. Odabrala sam desetak tekstova, a neke od njih čut ćete i na novom albumu – veli Zdenka i najavljuje da će se na njemu osim dueta s Remi naći i dueti s Davorom Gobcem, Zoranom Predinom i Matijom Cvekom, mladim glazbenikom kojeg Zdenka posebno cijeni.

– Kažu da sam oduvijek bila avangarda, no ja sam to radila nesvjesno, uzimala sam ono što me zanima. Nikad me nisu zanimali šlageri ni komercijala. Đorđe Novković često mi je nudio svoje pjesme, a ja jednostavno to nisam htjela pjevati. Jedina koja je na tom tragu bila je pjesma “Žuta ruža”, ali i nju sam otpjevala jer sam čula jazz – veli Zdenka.

Jedna od njenih najpoznatijih pjesama je “Žena za sva vremena”, koju je napisao Marko Tomasović. Po toj pjesmi je i danas zovu ženom za sva vremena.

– Marko se na mojim vratima pojavio prije 25 godina i izgledao je poput velike bebe. On je odmah osjetio taj soul u meni. Naš prvi projekt sama sam financirala, jer diskografi nisu imali vjeru u to. Na kraju sam za tu pjesmu i album dobila puno priznanja – kaže Zdenka.

Inače, prije suradnje s Remi, Kovačiček je surađivala i s Tram 11, budući da su semplirali njezinu pjesmu “Get Ready”. Malo je poznat podatak i da je Zdenka repala još 1976. u svojoj pjesmi “Hello Mr. Elton John”.

– Posljednjih godina dosta se spominjala i moja pjesma “Electra”, koju je Lagerfeld uzeo za zvučnu kulisu svoje revije. Ta je pjesma bila pravo eksperimentiranje. Sama sam smislila vokalizu za taj instrumental. I eto, nakon gotovo 40 godina, “Electra” postane hit – kaže Zdenka.

– Kod Zdenke mi se sviđa to što je otvorena prema novim mogućnostima. Nikad neće odbiti zanimljive ideje. To je odlika pravog umjetnika, da si voljan istraživati, prvenstveno sebe. Trebamo biti svjesni svojih granica, pokušati dignuti letvicu i onda je preskočiti. To je poanta stvaranja. Zato su važni i nezavisna scena i žanrovi koji nisu puno slušani. Zdenka je alternativnija od nekih alternativnih bendova na našoj sceni – mišljenja je Remi. Grupa Elemental lani je izdala biografiju “Sve, samo ne romantika”, a kako doznajemo i Zdenka piše svoju biografiju.

– Ja mnogo pišem, samo trebam početi. Doživjela sam puno toga, i lijepog i ružnog. Ne bih htjela da to ispadne romantizirana priča. Još kao dijete, dok sam bila članica Dua Hani, bila sam na turneji s Billom Haleyem, legendom rock’n’rolla. Sjećam se da su tada u Njemačkoj obožavatelji polupali cijelu dvoranu. U Švedskoj smo se družili s Kinksima, grupom koja je stvarala englesku glazbenu scenu. Bili smo predgrupa Fatsu Dominu, nastupala sam s Ben E. Kingom. Posebna priča su i turneje po Rusiji. Uvijek smo morali pjevati njihove pjesme i nije baš bilo poželjno pjevati američke stvari. A ja sam pred kraj programa znala otpjevati “Summertime” ili “Proud Mary”. To je bilo ludilo. Svirali smo u gradovima u koje zapadnjaci nisu smjeli ući, u Sibiru na minus 50. To su iskustva koja se pamte cijeli život – prisjeća se Zdenka koja prati zbivanja na hrvatskoj glazbenoj sceni, a posebno hvali emisije poput “Voicea” i “A strane”, u kojem mladi pjevači mogu stjecati iskustvo.

– Pohvale u showu ništa ne znače. Treba izdržati sve one uspone i padove koje donosi glazbena karijera – kaže Zdenka, a s njom se slaže i Remi.

– Meni je super što je hip-hop scena ponovno buknula. Prije desetak godina sve je počivalo na Edi Maajki, TBF–u i Elementalu. Pozornost se okrenula prema beogradskoj sceni. Sad se pojavio novi žanr – trap i sve je ponovno buknulo, interes je porastao. Što se tiče Zdenkine i moje suradnje, željela bih da ovo bude vjetar u leđima drugima i da se otvore teme koje nisu prvoloptaške te zahtijevaju više slušanja. Zdenka kao glazbena legenda daje apsolutni legitimitet svemu što pipne – mišljenja je reperica.