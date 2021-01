Mjesec dana nakon ljubavnog kraha, glumica saznala bolnu istinu o bivšem partneru

Četverogodišnja veza koju su okončali glumici Gillian Anderson (52) čini se zadala je neočekivani udarac. Naime, samo mjesec dana nakon vijesti o prekidu glumice i scenarista popularne "Krune" Petera Morgana (57), britanski mediji javljaju kako je Morgan već odlepršao u zagrljaj drugoj. Ni više ni manje nego Gillianinoj bliskoj prijateljici. Riječ je o britanskoj producentici Jemimi Khan (46), koja je prije bila u vezi s glumcima Hughom Grantom i Russellom Brandom, a bila je i u braku s današnjim pakistanskim premijerom Imranom Khanom.

Šok koji je usljedio nakon saznanja o vezi svog bivšeg partnera s jednom od bliskih prijateljica posve je očekivan jer ne samo da su Peter i Jemima zajedno, već se ona već doselila k njemu. K tome, svo troje zajedno rade na seriji "Kruna" jer Peter je kreator serije, Jemima producentica, a Gillian glumi Margaret Tatcher u četvrtoj sezoni.

Gillian i Peter vezu su potvrdili u listopadu 2016. godine kada je 52-godišnja Gillian novinarima pričala o odnosu s Peterom. Tada mu je bila pratnja na zabavi u New Yorku gdje su promovirali "Krunu".

Foto: Photo By John Barrett/Newscom/PIXSELL Gillian Anderson 2017, Photo By John Barrett/PHOTOlink Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Glumica proslavljena ulogom Dane Scully u seriji "Dosjei X" za koju je primila brojne nagrade ima 26-godišnju kćer Piper s bivšim suprugom Clydeom Klotzom s kojim je bila u braku od 1994. do 1997. godine. U vezi s bivšim partnerom Markom Griffithsom dobila je sinove Oscara (14) i Felixa (12). Vezi je došao kraj 2012. godine, a o ljubavnom statusu glumice nije se puno znalo sve dok je nisu vidjeli s Peterom. Morgan pak ima petero djece s bivšom suprugom Lilom Schwarzenberger od koje se rastao 2014. godine.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL 'The Crown' Gala Screening - AFI Fest Gillian Anderson and Peter Morgan at 'The Crown' Gala Screening and Tribute to Peter Morgan during AFI Fest held at TCL Chinese Theatre on November 16, 2019 in Hollywood, USA. O'Connor/AFF-USA.com Photo: PA Images/PIXSELL

Kad su otkrili da su u vezi, par se često zajedno pojavljivao na crvenom tepihu te su se međusobno podržavali u karijernim pothvatima, a u siječnju je Gillian prokomentirala da bi njihovoj vezi došao kraj, ako bi se zajedno uselili. Preferirala je, naime, da žive odvojeno i objasnila kako ne vidi ništa ograničavajuće što žive odvojeno te bi u budućnosti, po razlazu, bilo svakako logistički lakše organizirati prijelaz.