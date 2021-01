Ivana Knoll pokazala staru fotografiju, priznala da ima dečka i otkrila tko joj je kupio stan u Zagrebu

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll odlučila je svojim pratiteljima na Instagramu otkriti brojne dosad nepoznate detalje iz svog života. Ivana je na svom Insta Storyju odgovarala na pitanja obožavatelja koji su bili poprilično znatiželjni.

Zanimalo ih je kako je izgledala u mlađim danima, je li zaljubljena, ali i tko joj je kupio stan u Zagrebu. Ivana je spremno odgovarala na brojna pitanja, a uz to objavila je i staru fotografiju na kojoj izgleda poprilično drugačije. Iako je sada svi znamo kao vatrenu crnku Ivana je u djetinjstvu bila prirodna plavuša.

Foto: Instagram

Progovorila je i o ljubavnom životu i otkrila da je već sedam godina u sretnoj vezi s arhitektom. - Nisam slobodna posljednjih 11 godina. Prva veza 3 godine, druga 6 mjeseci i treća evo preko 7 godina - otkrila je Knoll. Dodala je i da ju često povezuju sa sportašima. - Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila s nikakvim u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no bavi se zapravo građevinom - komentirala je.

Foto: Instagram

Otkrila je i kako su joj stan u Zagrebu kupili roditelji. - Kupili su mi stan kad sam došla u Zagreb studirati, financirali me cijeli studij, sad malo odmaraju od mene - napisala je Ivana.

Foto: Instagram

Neke je zanimalo i kada će Ivana pred oltar, no ona je odgovorila kako još nije spremna na taj čin. - Takva sam jednostavno. Nije do nikoga osim do mene. Prevelika mi je to stvar i ne vidim se još da sam spremna za udaju. No jednog dana sigurno budem - zaključila je.