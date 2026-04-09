Javno su isprozivali i posramili kći Billa Gatesa! 'Htjela me angažirati za manje od 250 eura'

Phoebe Gates, 23-godišnja kći Billa Gatesa, našla se na udaru kritika na društvenim mrežama nakon što ju je jedna influencerica optužila za manipulativan pristup i pokušaj angažmana po znatno nižoj cijeni od uobičajene. Kreatorica sadržaja Kacie Margis tvrdi da ju je osnivačica AI shopping alata Phia pokušala angažirati za manje od 250 dolara, iako dolazi iz iznimno imućne obitelji, piše New York Post. Cijela priča započela je objavom Margis na društvenoj mreži Threads, gdje je podijelila svoje iskustvo. “Kada ti kći milijardera kaže da joj je budžet ‘iznimno ograničen’ i da je riječ o ‘skromnom startupu’, samo kako bi te platila manje od javno objavljenih cijena”, napisala je. Kao potvrdu svojih tvrdnji objavila je snimku zaslona poruke za koju kaže da joj ju je Phoebe Gates poslala putem Instagram u travnju prošle godine. U toj se poruci, navodno, umanjuje financijska snaga tvrtke Phia, njujorškog brenda procijenjenog na oko 180 milijuna dolara, koji korisnicima pomaže pronaći povoljnije opcije za rabljenu luksuznu modu. “Bok draga! Naišla sam na tvoj profil na Collabsteru i veliki sam fan tvog sadržaja. Ja sam osnivačica @Phiaco, uskoro lansiramo projekt i bila bi mi čast surađivati s tobom na promociji”, stoji u poruci. “Još smo mali startup pa nam je budžet vrlo ograničen, ali bismo svejedno voljele surađivati ako si zainteresirana. Slobodno pošalji svoje cijene.”

Margis je ponudu odbila te dodatno pojasnila situaciju: pronađena je putem platforme Collabstr, gdje su njezine cijene javno istaknute. Umjesto angažmana preko platforme, tvrdi, dobila je privatnu poruku s pokušajem pregovaranja niže naknade.

Njezina objava brzo je izazvala val negativnih reakcija usmjerenih prema Phoebe Gates. Korisnici društvenih mreža prozivali su je zbog navodnog nepoštovanja i iskorištavanja kreatora, a neki su komentari bili izrazito oštri. Među ostalim, isticalo se kako je “apsurdno” da nije bila spremna platiti relativno mali iznos, dok su drugi kritizirali širu praksu bogatih poduzetnika koji, prema njihovom mišljenju, pokušavaju smanjiti troškove na račun kreativaca. Pojedini komentatori otišli su i korak dalje, optužujući je za neoriginalnost i neetične poslovne prakse, dok su drugi njezin pristup komunikaciji – uključujući obraćanje s “hej draga” – okarakterizirali kao neiskren i manipulativan.