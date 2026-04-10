'Ne smeta mi ako moj dečko spava s drugim ženama. Zapravo, to me uzbuđuje'

Komičarka Nikki Glaser otvoreno je progovorila o svojoj vezi s televizijskim producentom Chrisom Convyjem, iznenadivši javnost iskrenim priznanjem o vlastitim preferencijama. Otkrila je kako joj, pomalo neočekivano, ne smeta, štoviše, donekle joj i odgovara ideja da njezin partner viđa druge žene. U najnovijoj epizodi podcasta Call Her Daddy izjavila je: "U vezi me zapravo nije briga hoće li moj dečko izlaziti s drugima. No to nije dvosmjerna ulica, ja nemam potrebu viđati se s drugim ljudima dok sam u vezi. Jednostavno me to ne zanima. Ali činjenica da to radi netko drugi... na neki način mi se čak i sviđa.“ Glaser je pojasnila kako je još od početka njihove veze 2013. pokazivala veliko zanimanje za partnerove prijašnje odnose. "Uvijek sam ga ispitivala o bivšim djevojkama, kako su se upoznali, kada su shvatili da se sviđaju jedno drugome. To mi je bilo fascinantno“, rekla je. Priznala je i da je dodatno uzbuđuje zamišljanje partnera s drugim ženama te da su razgovori o njegovim bivšim vezama ponekad služili kao svojevrsna predigra.

U jednom je trenutku čak predložila Convyju da upozna nove žene kako bi imao još priča za podijeliti. "Želim partnera kojeg druge žene smatraju poželjnim", objasnila je, dodajući kako je važno da on unaprijed objasni njihov odnos drugim ženama te da postoje jasne granice, poput izbjegavanja ljubljenja. Posebno je naglasila razliku između fizičke i emocionalne nevjere. "Da moj partner ima isključivo fizičnu avanturu, to me vjerojatno ne bi pogodilo. No emocionalna povezanost, dijeljenje svakodnevice, gledanje serija ili dopisivanje, to bih doživjela kao izdaju“, istaknula je, ilustrirajući primjerom serije The Wire.

Naša pjevačica rodila je u 46. godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom ju je upoznao pater Linić

Glaser i Convy upoznali su se prije više od deset godina radeći na emisiji "Nikki & Sara Live" na MTV-ju. Njihova veza obilježena je čestim prekidima, o čemu je Glaser ranije govorila i u emisiji The Howard Stern Show. "Loša sam u trajnim obvezama. Ideja ‘zauvijek’ za mene znači odricanje od drugih mogućnosti – kao da priznajem poraz", priznala je. U deset godina veze prekidali su čak pet puta, a prekidi su trajali od nekoliko dana pa sve do tri godine.