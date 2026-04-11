Nije imao milosti! Kći legendarnog glumca živjela je kao beskućnica, a on je uživao u milijunima

Jackie Chan, jedna od najistaknutijih azijskih glumačkih zvijezda, proslavio je ovih dana 72. rođendan. Njegov put započeo je još u djetinjstvu tijekom šezdesetih, dok je prve značajnije uloge, koje su istaknule njegovu nevjerojatnu borilačku i akrobatsku vještinu, ostvario sredinom sedamdesetih godina.
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Poznat je po tome što sve opasne scene izvodi samostalno, bez kaskadera. Iako je u Aziji već bio kultna ličnost, svjetsku slavu donio mu je film 'Velika gužva u Bronxu' (1995.), a status globalne superzvijezde zacementirao je hitom 'Gas do daske' (1998.).
Unatoč tome što je njegova profesionalna biografija dobro poznata, privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti. Više od četiri desetljeća u braku je s tajvanskom glumicom Joan Lin, s kojom se vjenčao 1982. godine i ima sina Jayceeja (43).
Ipak, u njegovoj prošlosti postoji i kći koju dugo nije priznavao – Etta Ng Chok Lam (26), rođena 1999. u Hong Kongu nakon glumčeve afere s bivšom Miss Azije, Elaine Ng Yi-lei.
Taj je skandal mogao ozbiljno narušiti njegov ugled, a Chan je kasnije u memoarima Nikad ne odrasti priznao bračnu nevjeru.
Suočen s medijskim pritiskom, izjavio je kako je učinio pogrešku kakvu čine mnogi, dodavši da mu je supruga oprostila, no kćer i bivšu ljubavnicu rijetko je spominjao.
S druge strane, Etta je u javnim istupima naglasila kako s ocem nema nikakav kontakt niti su se ikada upoznali.
Kazala je kako on za nju nije otac te da prema njemu nema nikakvih emocija, opisavši ga tek kao biološkog roditelja koji nikada nije bio dio njezinog života.
Etta je u međuvremenu otkrila svoju seksualnu orijentaciju te se udala za kanadsku influencericu Andy Autumn, koja je od nje starija 14 godina.
Jedno je vrijeme provela i na ulici kao beskućnica.
Tada je izjavila kako su spavale pod mostom, što je smatrala izravnom posljedicom odrastanja uz homofobne roditelje.
