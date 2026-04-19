'Tjedan dizajna u Milanu nadilazi granice klasičnog sajma i pretvara cijeli grad u živu platformu za istraživanje'

Riječ je o manifestaciji koja nadilazi granice klasičnog sajma i pretvara cijeli grad u živu platformu za istraživanje ideja, materijala i načina života. U tom kontekstu, Milan Design Week 2026 ponovno potvrđuje status globalnog epicentra suvremenog dizajna.



Ovogodišnje izdanje održava se od 20. do 26. travnja, a tijekom sedam dana Milano pulsira u ritmu inovacija, susreta i kreativnih eksperimenata. Grad postaje mjesto u kojem se brišu granice između dizajna, umjetnosti, arhitekture i svakodnevice, a svaka ulica, dvorište ili skriveni interijer može postati pozornica za neku novu ideju. Središnji događaj, Salone del Mobile, koji se održava po 64. put, ostaje ključna točka okupljanja industrije. Smješten u prostoru Fiera Milano, ovaj prestižni sajam okuplja više od 900 brendova iz cijelog svijeta iz područja namještaja, rasvjete, tekstila i tehnologije. Njegova važnost ne leži samo u veličini, već u sposobnosti da prepozna i oblikuje trendove koji će definirati način na koji živimo u godinama koje dolaze. Među brojnim izlagačima sve se snažnije ističu i regionalna imena. Posebnu pažnju ove godine privlači hrvatski brend Prostoria koji na Saloneu predstavlja izložbu "Revisiting Richter". Riječ je o projektu koji reinterpretira rad Vjenceslava Richtera, jednog od najvažnijih hrvatskih modernističkih arhitekata i umjetnika. Kroz pet kolekcija namještaja Prostoria spaja naslijeđe modernizma sa suvremenim dizajnom, pokazujući kako ideje iz prošlosti mogu biti itekako relevantne danas.