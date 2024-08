Minea opet oduševila izgledom! Pjevačica pokazala vitke noge u kratkoj haljini. Ovo je tajna njene figure

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea na svojim se društvenim mrežama javila pratiteljima, a brojne fanove oduševila je objavom. Naime, pjevačica je nakon koncerta na Pagu objavila fotku na kojoj je u haljini koja je istaknula njene noge, a objavila je i snimke s nastupa. - Ponekad se pitam čime sam zaslužila toliku vašu ljubav... Toliko energije, veselja i pozitive na svim koncertima... Danima sam pod dojmom i nevjerojatno mi je da je baš svako naše druženje i svaki koncert ludilooo na najjače... Pag @portasalinabar, noć za pamćenje, hvalaaa ljudi. Nastavljamo večeras, Ninski Stanovi i @mnkazine2020 jedva čekamo - napisala je pjevačica uz objavu.

Minea se nedavno javila s odmora te podijelila fotografiju u kupaćem kostimu. Pjevačica i voditelja pozirala je pored bazena i istaknula svoju figuru. Osim toga, podijelila je fotografiju na kojoj je pozirala i pored vrata. ''Ljetni gušti'', napisala je pa dodala da danas ima koncert u Zadru, a u subotu u Primoštenu. No, nije otkrila gdje se nalazi njezina ljetna rezidencija. Nakon ovih objava javili su joj se brojni pratitelji i uputili joj komplimente. ''Lijepo izgledaš'', ''Savršena'', ''Kraljice naša'', pisali su.

Inače, Minea je u posljednje dvije godine skinula veliki broj kilograma, a nedavno je otkrila kako joj je to pošlo za rukom.

''Nema tu neke velike tajne. Ja jednostavno znam što smijem jesti, što ne smijem. S godinama sam naučila što mom organizmu paše, što ne paše, tako da sam kompletno promijenila prehranu. Pazim što jedem i naravno vježbam. To je jedno pravilo koje svi znamo u životu, ali ga nažalost uvijek prihvaćamo najzadnje. Uvijek idemo linijom manjeg otpora, onda raznorazni tretmani.... Nema ništa od toga. Moraš paziti što jedeš, vježbati i onda će biti vidljiv rezultat. Ja sam bila uporna dvije i pol godine i isplatilo se'', rekla je za IN magazin. Pjevačica sada ponosno pokazuje svoju novu figuru svojim pratiteljima.

Podsjetimo, Minea je nedavno otkrila da je i ona postala žrtva krađe identiteta.

- Dragi moji, znate i sami koliko mi značite i koliko sam osjetljiva općenito na prevaru i neistine... Zato vam ovo pišem, jer vas sve želim upozoriti i kako bih ja bila mirna - započela je svoje obraćanje na Instagramu domaća pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea, koja je postala žrtva internetskih prevara.

- NAJBITNIJE: nemam NIKAKAV Telegram profil, nemam grupe za chat, nemam ‘privatni profil‘ niti ikada ikome šaljem linkove u porukama. Imam službeni Instagram i Facebook profil i to su JEDINI moji profili. Nadalje, nikada u životu nisam koristila ‘čudesne kapi‘ ili ‘čarobne tablete za mršavljenje s kojima ćete smršavjeti 18 kila u 2 tjedna‘. Trebalo mi je više od dvije godine discipline, uravnotežene prehrane i puuuno vježbanja da bih dovela liniju u red. U zadnje vrijeme su društvene mreže prepune lažnih oglasa, prevara, pokušaja obmana, krađa identiteta poznatih osoba, pa tako i mene... Ljudi, samo oprezno i ne nasjedajte na lažne oglase i poruke... Ljubav za sve, samo za prevarante ne! Želim vam prekrasan tjedan - poručila je odvažno Minea.

