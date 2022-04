Meteorolog Nove TV otkrio kakva nas prognoza čeka za ostatak vikenda i sljedeći tjedan

Poznati televizijski meteorolog Nikola Vikić-Topić kojeg gledamo na Novoj TV otkrio je kakva je prognoza za vikenda, ali i za sljedeći tjedan.

''Nakon kiše u petak, a cijelog promjenjivog tjedna vikend će nam biti sunčaniji, 20 stupnjeva, a sljedeći tjedan još toplije, idemo preko 20'' kazao je Nikola za Dnevnik.hr

Metorolog nam je u jednom intervjuu otkrio zašto misli da ljudi više vjeruju prognozi koju vide na TV-u od one koju pročitaju na internetu.

- Mislim da je još uvijek ljudima najvjerodostojnija prognoza koju vide na televiziji upravo zato što vide osobu koja im je prezentira te znaju tko stoji iza tih riječi, a time te riječi dobivaju težinu, prepozna se da iza njih stoji neko znanje, neki rad i trud. U koroni je osobito došlo do izražaja to koliko je važan izvor informacije. Zato u posljednje vrijeme volim reći, ako mi se pokvari auto, ići ću mehaničaru, ako me boli zub, otići ću zubaru. Stoga mi je drago, i logično, da većina ljudi najviše vjeruje meteorolozima kad je u pitanju prognoza. Problem s prognozama na mobitelima je to što ih ne prezentiraju meteorolozi. Daju nam čisti, sirovi izračun modela odnosno računala, a modeli nisu savršeni. Nismo ni mi, daleko od toga, ali smo, zasad, ipak bolji.

