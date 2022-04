Loš sadržaj i kriva poslovna politika srušili su Netflix, gube veliki broj korisnika

Pad Netflixa teška je tema. Ne zato što nešto nije jasno, nego upravo zbog toga što je gotovo potpuno jasno zašto ta megaplatforma pada, pa je i brzina povezanih vijesti prilično visoka. Prvi put u posljednjem desetljeću Netflix gubi pretplatnike, samo u prvom tromjesečju ove godine izgubio ih je 200.000, a očekuje se da će se taj negativan trend nastaviti i dosegnuti dva milijuna.

To je automatski pokrenulo prodaju dionica, što nije neobično jer je očekivano da u takvim situacijama dio dioničara uhvati panika. Ali kada kompletan udio koji je kupio tek u siječnju proda poznati financijaš poput Billa Ackmana, koji vodi jaki hedge fond Pershing Square Holdings, i pri tome izgubi 400 milijuna dolara, tada to znači da visoki financijski krugovi možda računaju da će se Netflix teško vratiti. Činjenica je, također, da je nova konkurencija, konkretno HBO Max, vrlo brzo uhvatila korak. Objavljeno je da ta streaming platforma već ima 77 milijuna pretplatnika, tri milijuna više nego u prethodnom tromjesečju, gotovo 13 milijuna od pokretanja u Americi. I to nije ništa čudno, bez obzira na iskustvo i tradiciju uspjeha HBO-a, svejedno je iznenađenje bio ritam kojim je od početka počeo emitirati hit-serije i filmove. A Disney+ tek treba nastupiti globalno sa svojim portfeljom koji uključuje, primjerice, "Ratove zvijezda". I onda dodajmo tu nove streaming platforme u Americi poput Paramounta+ koji je također nastupio s vrlo jakim naslovima, dok sam Netflix, zapravo, dugo nije imao stvarnog hita.

U stvari, čini se da je "Roma", prvi film iz produkcije Netflixa (ili bilo kojeg streamera) koji je osvojio Oscar, bio labuđi pjev. Kada pogledate najgledanije Netflixove naslove općenito, jedino je nešto svježija lanjska "Sluškinja", sve ostalo je ili starije ili se radi o novim sezonama inače popularnih naslova. Ni strategija jedan film svaki tjedan nije se osobito isplatila jer ni angažiranje velikih glumačkih imena poput Amy Adams ili Ryana Reynoldsa nije donijelo željenu gledanost, tako da je lani stvar u posljednji tren spasio "Ne gledaj gore". Što se serija tiče, bila je to, jasno, "Igra lignje" koja je i za Teda Sarandosa, sadašnjeg Netflixova direktora i tvorca njegova uspjeha, bila iznenađenje. Kako je nakon pada tog streaminga rekao utjecajni američki umjetnik Paul Weiner, prije pasionirani korisnik Netlifxa, gledati njegove serije u posljednje vrijeme je kao da ste na natjecanju u brzom jedenju hrenovki i nastojite ih silom ugurati u usta da biste ih što prije pojeli. Prilično slikovito, ali i točno, rekli bismo, nažalost.

Pojavio se i jedan konkretan razlog za to, Netflix se okrenuo tradicionalnijoj hijerarhiji u stvaranju sadržaja, pa je postao sličan Hollywoodu. U debatu o Netflixu uključio se, kao valjda u sve, i Elon Musk koji smatra da tu streaming platformu uništava virus pretjerane političke korektnosti pri čemu je pozitivno odgovorio i na pitanje u komentaru je li Netflix skrenuo previše ulijevo.U samom Netflixu za pad krive rat u Ukrajini i činjenicu da su se povukli s ruskog tržišta, radi čega ih tamošnji korisnici namjeravaju i tužiti, kao i dijeljenje lozinki, čemu namjeravaju stati na kraj. Misle da uz 222 milijuna kućanstava koja plaćaju njihovu uslugu, još 100 milijuna ima posuđene lozinke. Upravo je to jedan od razloga koje je Ackman naveo da su ga potaknuli na prodaju portfelja.

Netlifxov plan da predstavi jeftinije streaming pakete u sklopu kojih bi se prihodi nadoknađivali reklamama i pokušaj monetiziranja procijenjenih 100 milijuna posuđenih lozinki su neočekivani čimbenici zbog kojih propada moja prvotna analiza budućnosti kompanije, napisao je Ackman. Također, pandemija je jenjala, ljudi gledaju manje, pa se nije moglo očekivati da brojke ostanu tako visoke, vrhunac je bio u prosincu. Pandemija je, također, uvjetovala i usporenje snimanja novih serija čemu je sve brojnija konkurencija očito doskočila. Ili je pandemija jednostavno prikrila stvarno stanje streamerskog biznisa. Jer, pojavile su se druge "zanimacije" koje privlače mlade, poput Fortnitea ili TikToka. Rast drugih streamera, poput HBO Maxa, pobija takve tvrdnje. Nakon objave rezultata posljednjeg tromjesečja, u srijedu su dionice Netflixa pale gotovo za 40 posto što je gubitak vrijednosti od 54 milijarde dolara. Malo je onih koji vjeruju da bi se bez ozbiljnijeg zaokreta, pogotovo na međunarodnom planu, stvar mogla preokrenuti.

- Dok je Netflixov osnovni poslovni model jednostavno razumjeti, u svjetlu posljednjih događaja, izgubili smo povjerenje u našu mogućnost predviđanja budućnosti tvrtke s dovoljnim stupnjem sigurnosti - ustvrdio je Ackman. Netflix je, kao što vjerojatno i znate, osvojio korisnike uvijek dostupnim filmovima i serijama koje se moglo gledati bez reklama zbog isključivo pretplatnog modela financiranja. Uvoditi u to reklame očito nije baš dobro odjeknulo među ulagačima. To je možda razumno kako bi se doseglo korisnike koji nisu voljni ili ne plaćaju, misli Ackman, ali je zbog toga i nemoguće predvidjeti što bi se dalje moglo događati. Ili smo svi jednostavno umorni od "terora" toliko sadržaja s različitih platforma dok troškovi života rastu pa je za sve više ljudi pretplata jednostavno luksuz.

