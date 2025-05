Marko Bošnjak u Baselu otkrio kostim za Euroviziju: Sve odiše mistikom i dramom, uz 'šekspirijanski dodir'

Nakon pobjede na Dori 2025., gdje je s pjesmom "Poison Cake" nadmašio favorite poput etno-punk benda Ogenj, mladi Marko Bošnjak stigao je u Basel spreman preuzeti eurovizijsku pozornicu. Nasljednik Baby Lasagne, čiji je prošlogodišnji uspjeh postavio visoka očekivanja, nije gubio vrijeme. Već na prvoj probi u St. Jakobshalle areni, Bošnjak je jasno dao do znanja da je njegov nastup za Eurosong doživio potpunu preobrazbu u odnosu na ono što smo vidjeli u Opatiji. Pripreme su, kako je ranije najavljeno, trajale gotovo dva mjeseca, a rezultat je dramatičan i vizualno dojmljiv paket koji je odmah privukao pažnju eurovizijskih promatrača i medija. Scenski koncept s Dore, koji je uključivao elemente kuhinje, potpuno je odbačen u korist mračnije i teatralnije estetike.

Nova scenografija odiše mistikom i dramom, a službena izjava EBU-a opisuje nastup kao da ima "šekspirijanski dodir". Središnji dio pozornice zauzima sivi kotao, oko kojeg Marko i njegova četiri plesača izvode pokrete nalik bacanju čini tijekom prvog dijela pjesme. Prostor je definiran ukrštenim "lego" svjetlima koja stvaraju intimniju atmosferu unutar velike arene, dok dramatično osvjetljenje s prevladavajućim crvenim i zelenim tonovima, uz efekte olujnih oblaka i plamenova, pojačava napetost. Cjelokupni dojam dodatno je naglašen upotrebom niske magle na početku nastupa te pirotehnikom, uključujući plamenove i mlazove dima na prednjem dijelu pozornice tijekom završnih refrena, što nastupu daje zlokobniji i moćniji osjećaj nego na Dori. Čujno je i pojačan, dublji bas koji dodatno naglašava mračnu atmosferu pjesme.

Jednako upečatljiva je i promjena kostima. Prepoznatljivi crni outfit s Dore sa šiljastim ramenima zamijenjen je potpuno novim dizajnom koji odiše kraljevskom, pomalo mračnom energijom. Marko se pojavljuje u dugom plaštu obrubljenom umjetnim krznom, ispod kojeg nosi bijelu čipkastu košulju s ljubičastim detaljima, stvarajući dojam svojevrsnog "zločestog tudorskog princa". Kasnije tijekom izvedbe, Marko skida plašt i otkriva drugu, plavo-bijelu košulju koja se slaže s kostimima plesača. Plesači su odjeveni u usklađene plavo-bijele kostime ukrašene volanima i vrpcama, nadopunjujući Markov izgled i doprinoseći cjelokupnoj vizualnoj priči.

Iza ove impresivne vizualne transformacije stoji proslavljena dizajnerica Valentina Pliško, kreatorica koja je zaslužna i za pamtljive kostime prošlogodišnjeg predstavnika Baby Lasagne. Pliško je otkrila kako je na Markovim kostimima radila puna dva tjedna te da je riječ isključivo o ručnom radu. Inspiraciju je crpila iz slavenske mitologije, posebno iz lika Morane, božice zime i smrti. Elementi poput umjetnog krzna inspirirani su Zvončarima, koji tradicionalno tjeraju zimu i zlo. Kostimi sadrže i suptilne detalje koji aludiraju na slatkiše u kojima se skriva otrov, temu iz pjesme, ali i detalje koji podsjećaju na modrice i ožiljke, dodatno naglašavajući mračniju stranu priče. No, kako je dizajnerica rekla za Jutarnji list, kroz kostime se probijaju i svjetlucavi bijeli elementi, poput kristala i perli, koji simboliziraju nadu i ponovno rađanje. Sve boje pažljivo su birane kako bi pratile ton pjesme i njezinu emotivnu dubinu, a korišteni su materijali poput umjetnog krzna, čipke, kristala, perli i raznih tkanina s teksturom.

Podsjetimo, put Marka Bošnjaka do Basela bio je obilježen napetošću. Iako su kladionice i dio javnosti favorizirali druge izvođače poput grupe Ogenj ili Magazina, Marko je odnio pobjedu zahvaljujući presudnoj podršci međunarodnog i domaćeg žirija koji su mu dodijelili 83 boda. Publika mu je dala 47 bodova, što ga je smjestilo na četvrto mjesto u televotingu, no kombinirani rezultat od 130 bodova bio je dovoljan za pobjedu ispred Ogenja sa 120 bodova. Ovaj dvadesetjednogodišnjak, unatoč mladosti, već ima zavidno glazbeno iskustvo – od osvajanja regionalne publike u showu "Pinkove zvezdice" s jedanaest godina, preko osvajanja Porina za najboljeg novog izvođača, do drugog mjesta na Dori 2022. s baladom "Moli za nas". Njegov povratak na Doru s potpuno drugačijim, energičnim zvukom pjesme "Poison Cake" pokazao je njegovu svestranost i hrabrost u istraživanju novih glazbenih pravaca.

Sama pjesma "Poison Cake" opisana je kao kompleksna i odlično strukturirana, s vještim prijelazima između različitih stilova – od mračnih dionica, preko vedrijih dijelova nalik dječjoj brojalici, do trap elemenata i melodičnih vrhunaca. Tematski, pjesma je glazbena himna osvetoljubivih emocija, ljutnje i želje za pravdom, ispričana kroz metaforu oduzimanja moći zlostavljačima. Njezine naizgled nevine melodije kriju dublju, mračniju poruku, podsjećajući da stvari često nisu onakve kakvima se čine. Upravo ta višedimenzionalnost pjesme sada je dobila i adekvatnu vizualnu interpretaciju kroz novi, mračniji i teatralniji scenski nastup pripremljen za Basel. Marko je sam izjavio kako je pjesma nešto potpuno novo za njega i da vjeruje kako se svatko može prepoznati u njoj na svoj način.

Hrvatska će s Markom Bošnjakom nastupiti u drugoj polovici prvog polufinala Eurosonga, koje je na rasporedu 13. svibnja. Iako je pritisak nasljeđivanja izvanrednog drugog mjesta Baby Lasagne velik, Marko u Basel donosi potpuno drugačiji, ali jednako promišljen i zaokružen paket. Nakon Dore, bilo je komentara da treba poraditi na vokalnoj izvedbi određenih dionica, no s intenzivnim pripremama i sada predstavljenim moćnim scenskim nastupom, jasno je da Marko Bošnjak i njegov tim ciljaju visoko. Hoće li ova mračna bajka osvojiti europsku publiku i žirije, ostaje vidjeti, no jedno je sigurno – Hrvatska i ove godine ima predstavnika koji će zasigurno biti primijećen. Novi vizualni identitet pjesme "Poison Cake" obećava jedan od vizualno najintrigantnijih nastupa ovogodišnjeg Eurosonga.

