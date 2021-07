Marijana Batinić posvetila suprugu romantičnu objavu: Nadam se da ovo neće nestati s Instagrama

Voditeljica Marijana Batinić često na Instagramu dijeli detalje iz privatnog života, no rijetko objavljuje detalje odnosa sa suprugom Matejem Pašalićem. Ipak, odlučila mu je javno čestitati rođendan, te je zbog toga objavila i zajedničku fotku, a otkrila je i da se nada da čestitka neće nestati s Instagrama njegovom intervencijom.

"Nakupilo se tih čestitki mom ribaru bez mriže i parangala… Sretan mu 37. rođendan, u nadi da ova oda mom najboljem prijatelju i ljubavniku neće nekim čudom (čitaj - njegovom intervencijom) nestati s Instagrama. Neka si mi uvijek sretan i ispunjen kao na svom otoku sreće" napisala je emotivna voditeljica.

Foto: Instagram

Čestitku je u kratko vrijeme lajkalo nešto više od 12.000 pratitelja i obožavatelja.

Inače, Marijana nam je otkrila zašto se na fotografijama čini da su ona i suprug često modno usklađeni.

- Istina, često nam se dogodi da smo slično odjeveni, ali nikad, baš nikad nismo se dogovorili. Znamo na izlasku iz kuće shvatiti da smo oboje u crnome ili da smo u džinsu od glave do pete i slično. Što se tiče njegove odjeće i stila odijevanja, nikad ne idem s njim u šoping, kod njega to traje jako kratko i usput, a ne obazire se ni na moje komentare i sugestije. On ima neki svoj đir - kazala je Marijana.

