Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE JOJ BILO LAKO

Danijela Martinović progovorila o najvećoj krizi u životu: 'Nisam u tom trenutku imala psihološku pomoć'

Zagreb: Danijela Martinović održala je božićni koncert u Lisinskom
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
11.03.2026.
u 08:00

Liječnik je rekao mjesec dana stroge šutnje, a kako sam ja odlikašica, stvarno jesam, ja doslovno mjesec dana nisam progovorila nijednu riječ. Kad sam došla na pregled, on je rekao: ''Wow, da su mi takvi pacijenti, to bi bilo super. Vidim da su se glasnice oporavile!'', ali psihološki je ostao taj jedan strah i trebalo mi je dugo vremena da izađem iz njega", kazala je Danijela

Pjevačica Danijela Martinović ima karijeru dugu više od 30 godina, a iza nje su stotine nastupa. No, prije desetak godina morala je na operaciju glasnica, zbog koje je morala neko vrijeme šutjeti. Sada je za In Magazin otkrila kako je izdržala.  ''Dva puta mi se to dogodilo u životu. Prvi put je bilo dvijetisućitih i to je bilo zaista jedno od najintenzivnijih razdoblja u mom životu.

FOTO Danijela Martinović kakvu ne viđamo često! Evo što pjevačica radi kad ne nastupa
Zagreb: Danijela Martinović održala je božićni koncert u Lisinskom
1/17

Nisam u tom trenutku imala psihološku pomoć, a mislim da mi je to tada trebalo zato što sam se suočila s krizom bitka jer nisam znala što će se dogoditi. Ja sam samo ostala bez glasa. Liječnik je rekao mjesec dana stroge šutnje, a kako sam ja odlikašica, stvarno jesam, ja doslovno mjesec dana nisam progovorila nijednu riječ. Kad sam došla na pregled, on je rekao: ''Wow, da su mi takvi pacijenti, to bi bilo super. Vidim da su se glasnice oporavile!'', ali psihološki je ostao taj jedan strah i trebalo mi je dugo vremena da izađem iz njega", kazala je Danijela koja uživa s partnerom Josipom Slavićem.

''Stvarno samo uživamo u trenutku i to bih preporučila apsolutno svakome – koliko god se mogu opustiti i uživati u trenutku. Nama je toliko lijepo da bih poželjela svakoj ženi da se osjeća kako se ja osjećam sad.", rekla je. Otkrila je i kakav je Josip, kada je u pitanju romantika. 'Ljudi kad su ga vidjeli, njegova vizura bila je malo nespojiva sa mnom, ali kad nas vide zajedno, onda shvate to... Naš pogled na život, naš doživljaj života identičan je.U nekim je situacijama dovoljno da se pogledamo, tako da mislim da ne postoji veća romantika od toga. A što se tiče nekih detalja koje bi svaka žena vjerojatno htjela čuti, zaista ih ima jako puno, ali mi je to sad smiješno – ne smiješno, nego bojim se tako nešto izreći javno da se ne protumači krivo', rekla je Danijela koja s Josipom ove godine slavi treću godišnjicu veze. 

Ključne riječi
showbiz Josip Slavić Danijela Martinović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
26
NA FACEBOOKU

Tony Cetinski otvorio dušu: 'Teško da ću tamo više ići, prijete meni i mojoj obitelji'

Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo kročiti nakon svega. Prijetnje smrću meni i obitelji ću samo marljivo skupljati i prijavljivati nadležnima. Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih ni nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno, napisao je Cetinski.

Zagreb: Druženje s glumcima Komedije i autorskim timom mjuzikla Radio Dubrava
USKORO PREMIJERA

Predstavljen novi mjuzikl Kazališta Komedija 'Radio Dubrava', ovo su prvi detalji dugoočekivane Komedijine produkcije

Na samoj prezentaciji publika je imala priliku čuti i tri glazbena broja iz predstave i tako dobiti snažan uvid u atmosferu mjuzikla. Izvedena je poznata, za predstavu posebno prilagođena pjesma „Radio Dubrava“ u izvedbi cijelog glumačkog ansambla, zatim novonapisana „Brda i doline“ koju su otpjevali Damian Humski, Ružica Maurus i Jasna Palić Picukarić, dok su Dora Hasanec, Damian Humski, Tara Thaller i Ognjen Milovanović na kraju izveli pjesmu „Malo mira“

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!