Izabel Kovačić kreirala je liniju kupaćih kostima, a cijene će vas možda iznenaditi

Nije bez razloga Izabel Kovačić odabrala baš jučerašnji datum za lansiranje svoje kolekcije kupaćih kostima. Naime, jučer je obilježeno 75 godina otkako su bikiniji prvi put prezentirani javnosti i to na modnoj reviji u Parizu, a bikinije je tada kao model javnosti predstavila erotska plesačica Micheline Bernardi. Bikiniji zbog svog oskudnog dizajna, pogotovo za ta vremena, nisu naišli na odobravanje i u Americi i Europi proglašeni su nemoralnom odjećom, popularnost ovom odjevnom predmetu namijenjenom za plažu popravile su poznate glumice tog vremena među kojima je bila i Brigitte Bardot.

U bikiniju se pojavila u filmu “Manina, djevojka u bikiniju”, a pravi boom napravila je kada je u bijelom bikiniju u Cannesu na plaži promovirala film “I Bog stvori ženu” i zato ne čudi što je baš ova legendarna glumica i seks-simbol bila inspiracija Izabel Kovačić i njezinu brendu Lunilou za liniju kupaćih kostima.

– Naši kupaći kostimi dizajnirani su za ženu. Bila ona mama, baka, djevojka, cura…. Htjeli smo napraviti morsku kolekciju u kojoj će se baš svaka žena osjećati ugodno bez obzira na godine i oblik tijela. Neke trendove smo pratili kao što je npr. visoki struk kupaćih gaćica i blagih košarica kod gornjih dijelova za bolju potporu grudi. Cijela kolekcija inspirirana je bezvremenskom ljepotom nama najdraže glumice Brigitte Bardot koja je bila utjelovljenje žene kakvu mi zamišljamo u našim kupaćim kostimima – izjavila je Izabel Kovačić.

Brend koji je pokrenula zajedno sa sestrom Ivanom dosad je u svojim kolekcijama uglavnom koristio zemljane tonove, a sada su napravili mali odmak i kolekcija kupaćih kostima je u crnoj i plavoj boji.

– Što se boja tiče, tu smo se malo odmaknuli od tipičnih Lunilou boja i okrenuli se klasičnoj crnoj boji te ljetnoj azurnoplavoj. Ono oko čega nismo radili kompromis je materijal za cijelu kolekciju. I ovoga puta riječ je o recikliranom poliamidu koji koristimo kako bismo bili sigurni da je i ova kolekcija dobra za vas i za svijet oko vas – objasnila je supruga našeg proslavljenog nogometaša i nogometnog reprezentativca Matea Kovačića. Brend Lunilou ekološki je osviješten i od 2015. godine upravo na tome temelje sve svoje kolekcije koje su u velikoj mjeri posvećene mališanima i svojim primjerom žele ukazati na to koliko je važno očuvati našu prirodu od onečišćenja i žele osvijestiti koliko upotreba plastike štetno djeluje na naše i živote djece i to im je bila i nit vodilja kada su birali materijale za kupaće kostime.

– Lunilou ne želi okretati glavu pred ovakvim činjenicama i problemima. Već nekoliko godina brinemo i u stalnoj smo potrazi za ekorješenjima koja bismo ponudili svojim klijentima. Upravo zato smo i ovogodišnju kolekciju kupaćih kostima odlučili napraviti cijelu isključivo od recikliranog poliamida, napravljenog od ECONYL®a i 100%-tnog NILIT® Ecocare recikliranog najlona 6.6 s UPF 50+. Zahvaljujući inovativnom načinu proizvodnje, Lunilou kupaći kostimi su izuzetno otporni na klor i mrlje od krema za sunčanje te su uz to bakteriostatski – sprečavaju razvoj bakterija, mekani i superudobni – izjavila je Ivana Čirjak, sestra Izabel Kovačić. Kupaće kostime možete kupiti na službenim internetskim stranicama brenda, a cijena gornjeg dijela kupaćih kostima kreće se od 375 do 480 kuna, dok je cijena donjeg dijela od 330 do 435 kuna i jednodijelni kupaći u crnoj i plavoj boji prodaje se za 735 kuna.

Dosad su njihove kolekcije uglavnom bile namijenjene najmanjima, a ove godine su se sestre Izabela i Ivana dosta posvetile i dizajnu za odrasle pa je kolekciji kupaćih kostima prethodila i kolekcija trenirki. Odabir materijala i tada im je bio prioritet i Ivana je rekla kako je njihovim klijentima važna udobnost materijala i udoban fit finalnog proizvoda, a to su uspjele postići i trenirke od 100-postotnog organskog pamuka brzo su postale hit.

– Kod odabira materijala za ovu kolekciju bilo nam je važno pronaći materijal koji će i nakon mnogobrojnih pranja sačuvati prvobitnu mekoću i oblik jer upravo su to problemi na koje se kupci najčešće žale. Sretni smo što smo i ovoga puta uspjeli pronaći i dizajnirati baš ono što smo htjeli i što naši vjerni klijenti žele – izjavila je nedavno Izabel.

Ona i suprug Mateo prošle godine u listopadu postali su roditelji malenog Ivana koji je, kako je Izabel izjavila, postao centar njihova svijeta i posebnu pažnju kao mama pridaje materijalima odjeće i posteljine koju koristi za malog nasljednika i nekoliko dana nakon što je rodila sina predstavila je kolekciju posteljine namijenjene bebama.

– Sada više nego ikad razmišljam o materijalima s kojima radimo u Lunilou jer sada prvi put i ja imam malu bebu oko koje se vrti cijeli moj svijet. Sve naše kolekcije napravljene su od organskih materijala bez ikakvih kemijskih tretmana kako bi bili sigurni da smo dosljedni svojoj ekološkoj viziji i misiji – rekla je tada Izabel.

