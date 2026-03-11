Ana Radišić: 'Svaku konstruktivnu kritiku primam vrlo rado jer je smatram putokazom za poboljšanje'

Ana Radišić, poznato televizijsko lice i uspješna poduzetnica, svojim je podcastom stvorila jedinstvenu platformu koja slavi autentičnost, inspiraciju i ljudskost. Njezin predan rad i inovativan pristup digitalnom sadržaju nisu prošli nezapaženo, pa se tako ove godine našla među nominiranima za prestižnu Večernjakovu ružu u kategoriji Digitalna ruža godine. U razgovoru nam otkriva kako se osjeća povodom nominacije, što je naučila od svojih brojnih gostiju te kakvi su ambiciozni planovi za budućnost njezina medijskog projekta, koji ne prestaje rasti.

Jeste li očekivali nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji Digitalna ruža?

Ugodno sam se iznenadila. Lijepo je doživjeti prepoznavanje rada od ljudi koji su struka, posebice onih koji odlučuju o nominacijama ove prestižne nagrade. Koliko god bivala realizirana i dobivala potvrde putem gledatelja, slušatelja i partnera projekata koje gradim, srcu je zaista lijepo dobiti ovu vrstu priznanja. Imponira.

Kada se osvrnete na početke u jeku pandemije, što je bilo ključna prekretnica koja je projekt pretvorila u fenomen?

Konzistentnost i ustrajnost te profesionalnost tima koji sa mnom čini priču podcasta i svih njegovih ekstenzija. Svakodnevno promišljena ulaganja u razvijanje biznisa i stvaranje novih formata i ekstenzija podcasta putem live izdanja, putovanja izvan studija te organizacije događanja na visokom produkcijskom, kreativnom i multimedijalnom nivou.

Nedavno ste objavili knjigu "Putem oblaka". Koja vas je životna lekcija vaših gostiju najviše iznenadila ili osobno promijenila tijekom procesa pisanja?

U poduzetništvu, koje se nametnulo kao moja nova uloga, zahvaljujući ljubavi i putovanju na koje sam se odvažila putem podcasta, naučila sam niz lekcija, najbrže i najkonkretnije. Od međuljudskih odnosa, liderstva kroz dušu i srce do odgovornosti te odvažnosti uz izniman fokus. Hrabrosti sam samo pridodala na važnosti, a ljudskost, zahvalnost i empatija postali su još čvršći temelji osobnog i profesionalnog života.

U jednom je trenutku slušatelje i gledatelje iznenadilo to što ste promijenili ime podcasta, kako ste došli do te odluke?

Od prvog dana smo Ana Radišić podcast, koji je "Putem oblaka" zapravo dobio ime za diverzifikaciju posla. Podcast je dobio svoje ekstenzije koje čine sve njegove grane koje radimo i snimamo izvan studija.

FOTO Prošlogodišnja Večernjakova ruža za pamćenje! Vaši favoriti trijumfirali, a spektakularan party bio je pravo iznenađenje

Ugostili ste brojne profile ljudi, od Barbare Matić do Robina Sharme. Postoji li zajednička nit koja povezuje sve te uspješne pojedince, a koju ste otkrili tijekom razgovora?

Više od 170 gostiju prošlo je ispred mikrofona naših oblaka inspiracije i motivacije. Zahvaljujući svima njima imamo priliku graditi "kulturu rasta" i dati sebi priliku biti bolji ljudi. Naučila sam niz lekcija, ali i potvrdila samoj sebi koliko ljudskost nema cijene, a veličina čovjeka ogleda se kroz njegovo srce, prizemljenost, poniznost i lakoću te slobodu da se bude "svoj" unatoč svim teretima koji su sastavni dio svakog životnog putovanja. Pristup je uvijek isti: vjera u unutarnji glas te odgovornost prema njemu.

Realizirali ste šestosatni live podcast. Koliko je zahtjevno održati autentičnost i "atmosferu bez maski" u tako visokoj produkciji?

Iskrenost i autentičnost polazišna je točka. Kad je ona integrirana kao temelj, nemoguće je skrenuti u pogrešnu ulicu, odnosno ulicu maski. Svaki ulazak u novi projekt uz strategiju, profesionalnost i viziju te ljude koji ga čine održava osnovnu ideju, koja se onda osjeti, vidi i daje rezultate kao što su vjernost publike te kredibilitet partnera projekata.

Svoj koncept "Content with Conscience" predstavili ste i u Bruxellesu. Vjerujete li da digitalni formati danas imaju veću odgovornost u oblikovanju društvenih vrijednosti od tradicionalnih medija?

Mislim da imaju iznimno veliku ulogu, svakim danom sve veću, što pokazuje broj konzumenata, njihov narativ te vjernost te iste publike. Međutim, smatram da je utjecaj tradicionalnih medija i dalje prisutan, i dobro je da je tako.

Često ističete važnost mentalnog zdravlja, kao u epizodi s udrugom "Boli me". Koliko vam je bitno da podcast služi kao sigurna zona za teške i važne teme?

Zato sam i krenula u ovu priču graditi medij koji progovara: kroz ljude, kroz priče, kroz istinu koja je pokazatelj rješenja. Jer uvijek ga ima. Katkad je rješenje konkretno, katkad je primjer, a katkad snaga koju dobijemo motivacijom riječju i djelima onih koji dijele slične sudbine. Iznimno mi je važna otvorenost prema ovim temama i prilici da budem zaista primjer #BoljiOnline.

Koliko vam je važna ekipa s kojom radite podcast?

Najvažnija. Tim je moj vjetar u leđa i najveći oslonac. Zahvaljujući njima svakodnevno rastem i kao čovjek i kao lider, a projekti koje gradimo na ovoj su razini jer svaki pojedinac profesionalno i ljudski daje sve od sebe da pokažemo razliku, i to se očituje od pristupa do same realizacije naših projekata.

Pratite li pomno brojke pregleda i komentare gledatelja? Kako reagirate na negativne komentare?

Svaku konstruktivnu kritiku primam vrlo rado jer je smatram putokazom za pomake i poboljšanje, dok negativne komentare bez pokrića i iz frustracije ne doživljavam.

Nakon HNK, knjige i nominacije za Ružu, koji je sljedeći cilj prema kojem usmjeravate svoj podcast u 2026. godini?

Moram priznati da smo strateški već posloženi skroz do sredine 2027. godine. Očekuju nas zanimljiva izdanja te putovanja oblaka kroz visine koje uključuju rast te prilike da svi zajedno putem osobnih primjera "čujemo" poruke koje nas motiviraju na ostvarenje želja, snova i ciljeva! Putovat ćemo i pričati, slušati zaista divne ljude!

Tko dolazi s vama na dodjelu Večernjakove ruže 20. ožujka u HNK?

Najbliži ljudi meni i oblacima. Ljudi koje smatram svojom obitelji.