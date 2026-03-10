Tko je partnerica Borisa Vujčića? Uživa u ljubavi s agenticom za nekretnine: ‘To je jedna jako lijepa veza‘

Da je Boris Vujčić nakon više od desetljeća na čelu Hrvatske narodne banke svoju karijeru okrunio izborom za potpredsjednika Europske središnje banke već je dobro poznato. Još uvijek aktualni guverner HNB-a na novu bi funkciju trebao stupiti 1. lipnja, a s ovim lijepim vijestima pozornost javnosti sad privlači i njegov privatni život o kojem se jako malo zna.

Poznato je da je bio u braku, nakon čega je započeo vezu s jednom make up artisticom iz Zagreba, koja se u međuvremenu također počela baviti financijama. No ta je ljubav pukla nakon nekoliko godina. Vujčić je trenutačno u vezi sa zagrebačkom agenticom za nekretnine Sunčanom Milojević, piše Slobodna Dalmacija. Par, kako pišu, uživa u ljubavi iako trenutačno ne živi skupa niti to planira.

- To je jedna jako lijepa veza - tvrde upućeni za ovaj list.

Inače, Sunčana je bivša supruga poznatog estetskog kirurga Nikole Milojevića, a par se rastao prije četiri godine nakon 15 godina braka, jer je shvatio da je vrijeme da svoju sreću potraže negdje drugdje. Milojević je 2021. tom prigodom u razgovoru za Gloriju priznao da mu je razvod bilo najstresnije razdoblje u životu, no rekao je i da ne razumije one koji se nakon rastave zamrze, jer su on i Sunčana u odličnim odnosima te katkad nedjeljom svi zajedno ručaju. Sunčana i Nikola imaju troje djece.

06.06.2013., Zagreb - U Velvet caffeu u Dezmanovoj ulici odrzana je proslava 2. rodjendana Poliklinike Milojevic. Dr. Nikola Milojevic sa suprugom Suncanom i svojim timom iz poliklinike.Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Podsjetimo, Vujčić je rođen u Zagrebu 1964. godine, a njegov životni put nije od početka bio usmjeren isključivo prema brojevima i financijskim tržištima. Kao mladić odrastao na zagrebačkom asfaltu, bio je dio rock supkulture te je, kako je sam priznao, dvojio između upisa na Akademiju dramskih umjetnosti i Ekonomskog fakulteta. Ljubav prema filmu i fotografiji na kraju je prevagnula u korist pragmatičnijeg izbora, no temelj za uspjeh postavio je kroz izvanredno obrazovanje. Diplomirao je 1988. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je osam godina kasnije i doktorirao na temi o ponudi rada žena. Ključni iskorak u međunarodne vode omogućila mu je prestižna Fulbrightova stipendija, zahvaljujući kojoj je akademsku godinu proveo na doktorskom studiju na Michigan State Universityju u SAD-u, stječući znanja i kontakte koji će mu kasnije oblikovati karijeru.

Svoj put u Hrvatskoj narodnoj banci započeo je u prosincu 1996. godine kao direktor Direkcije za istraživanja. Njegove analitičke sposobnosti i stručnost brzo su prepoznate, pa je već 2000. godine imenovan zamjenikom guvernera Željka Rohatinskog. Na toj je poziciji ostao puna dva mandata, a u tom je razdoblju obnašao i iznimno važnu dužnost zamjenika glavnog pregovarača u pregovorima Hrvatske s Europskom unijom. Ta mu je uloga omogućila dubinski uvid u mehanizme funkcioniranja europskih institucija, što se pokazalo neprocjenjivim u kasnijem procesu pristupanja europodručju. Kada je 2012. naslijedio Rohatinskog na čelu HNB-a, njegov je glavni cilj bio jasan: održavanje stabilnosti tečaja kune prema euru kao ključni preduvjet za ulazak u monetarnu uniju, što je uspješno i ostvario 1. siječnja 2023.