privatni život

Tko je partnerica Borisa Vujčića? Uživa u ljubavi s agenticom za nekretnine: ‘To je jedna jako lijepa veza‘

Zagreb: Boris Vujčić obratio se medijima nakon što je nominiran za potpredsjednika Europske središnje banke
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
10.03.2026.
u 18:00

Par, kako pišu, uživa u ljubavi iako trenutačno ne živi skupa niti to planira

Da je Boris Vujčić nakon više od desetljeća na čelu Hrvatske narodne banke svoju karijeru okrunio izborom za potpredsjednika Europske središnje banke već je dobro poznato. Još uvijek aktualni guverner HNB-a na novu bi funkciju trebao stupiti 1. lipnja, a s ovim lijepim vijestima pozornost javnosti sad privlači i njegov privatni život o kojem se jako malo zna.

Poznato je da je bio u braku, nakon čega je započeo vezu s jednom make up artisticom iz Zagreba, koja se u međuvremenu također počela baviti financijama. No ta je ljubav pukla nakon nekoliko godina. Vujčić je trenutačno u vezi sa zagrebačkom agenticom za nekretnine Sunčanom Milojević, piše Slobodna Dalmacija. Par, kako pišu, uživa u ljubavi iako trenutačno ne živi skupa niti to planira. 
- To je jedna jako lijepa veza - tvrde upućeni za ovaj list.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Zagreb: Boris Vujčić obratio se medijima nakon što je nominiran za potpredsjednika Europske središnje banke
1/51

Inače, Sunčana je bivša supruga poznatog estetskog kirurga Nikole Milojevića, a par se rastao prije četiri godine nakon 15 godina braka, jer je shvatio da je vrijeme da svoju sreću potraže negdje drugdje. Milojević je 2021. tom prigodom u razgovoru za Gloriju priznao da mu je razvod bilo najstresnije razdoblje u životu, no rekao je i da ne razumije one koji se nakon rastave zamrze, jer su on i Sunčana u odličnim odnosima te katkad nedjeljom svi zajedno ručaju. Sunčana i Nikola imaju troje djece.

Zagreb: Proslava drugog ro?endana Poliklinike Milojevi?
06.06.2013., Zagreb - U Velvet caffeu u Dezmanovoj ulici odrzana je proslava 2. rodjendana Poliklinike Milojevic. Dr. Nikola Milojevic sa suprugom Suncanom i svojim timom iz poliklinike.Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Podsjetimo, Vujčić je rođen u Zagrebu 1964. godine, a njegov životni put nije od početka bio usmjeren isključivo prema brojevima i financijskim tržištima. Kao mladić odrastao na zagrebačkom asfaltu, bio je dio rock supkulture te je, kako je sam priznao, dvojio između upisa na Akademiju dramskih umjetnosti i Ekonomskog fakulteta. Ljubav prema filmu i fotografiji na kraju je prevagnula u korist pragmatičnijeg izbora, no temelj za uspjeh postavio je kroz izvanredno obrazovanje. Diplomirao je 1988. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je osam godina kasnije i doktorirao na temi o ponudi rada žena. Ključni iskorak u međunarodne vode omogućila mu je prestižna Fulbrightova stipendija, zahvaljujući kojoj je akademsku godinu proveo na doktorskom studiju na Michigan State Universityju u SAD-u, stječući znanja i kontakte koji će mu kasnije oblikovati karijeru.

Svoj put u Hrvatskoj narodnoj banci započeo je u prosincu 1996. godine kao direktor Direkcije za istraživanja. Njegove analitičke sposobnosti i stručnost brzo su prepoznate, pa je već 2000. godine imenovan zamjenikom guvernera Željka Rohatinskog. Na toj je poziciji ostao puna dva mandata, a u tom je razdoblju obnašao i iznimno važnu dužnost zamjenika glavnog pregovarača u pregovorima Hrvatske s Europskom unijom. Ta mu je uloga omogućila dubinski uvid u mehanizme funkcioniranja europskih institucija, što se pokazalo neprocjenjivim u kasnijem procesu pristupanja europodručju. Kada je 2012. naslijedio Rohatinskog na čelu HNB-a, njegov je glavni cilj bio jasan: održavanje stabilnosti tečaja kune prema euru kao ključni preduvjet za ulazak u monetarnu uniju, što je uspješno i ostvario 1. siječnja 2023.

Boris Vujčić showbiz
Boris Vujčić showbiz

ležeći žandar
19:06 10.03.2026.

Svaka čast partnerici . On je zgodan i pristao muškarac.

Avatar Samodesno
Samodesno
18:43 10.03.2026.

Znao sam da mu cura nije zubarica.

GL
globalsolutions
18:18 10.03.2026.

Kad će lik na optuženičku klupu?

Još iz kategorije

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
33
NA FACEBOOKU

Tony Cetinski otvorio dušu: 'Teško da ću tamo više ići, prijete meni i mojoj obitelji'

Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo kročiti nakon svega. Prijetnje smrću meni i obitelji ću samo marljivo skupljati i prijavljivati nadležnima. Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih ni nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno, napisao je Cetinski.

Zagreb: Druženje s glumcima Komedije i autorskim timom mjuzikla Radio Dubrava
USKORO PREMIJERA

Predstavljen novi mjuzikl Kazališta Komedija 'Radio Dubrava', ovo su prvi detalji dugoočekivane Komedijine produkcije

Na samoj prezentaciji publika je imala priliku čuti i tri glazbena broja iz predstave i tako dobiti snažan uvid u atmosferu mjuzikla. Izvedena je poznata, za predstavu posebno prilagođena pjesma „Radio Dubrava“ u izvedbi cijelog glumačkog ansambla, zatim novonapisana „Brda i doline“ koju su otpjevali Damian Humski, Ružica Maurus i Jasna Palić Picukarić, dok su Dora Hasanec, Damian Humski, Tara Thaller i Ognjen Milovanović na kraju izveli pjesmu „Malo mira“

Ivo Robić
2
LEGENDA KOJA ŽIVI

Na današnji dan napustio nas je Ivo Robić: Odbijen na Splitskom festivalu, a proslavio Sinatru i otkrio Beatlese

Manje poznata, ali jednako fascinantna, jest njegova povezanost s Beatlesima. Tijekom suradnje s Bertom Kaempfertom u Hamburgu, Robić je navodno bio taj koji je njemačkom producentu preporučio tada potpuno anonimni sastav iz Liverpoola kao prateći bend za pjevača Tonyja Sheridana. Taj angažman rezultirao je prvim profesionalnim studijskim snimkama budućih rock legendi

Učitaj još

