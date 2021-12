Mariah Carey je pjesmu napisala za samo 15 minuta, a ona joj svake godine donese još 500.000 dolara

Pjesma 'All I Want for Christmas Is You' koju izvodi Mariah Carey (52) već je godinama neizostavan dio blagdanskog glazbenog repertoara. Popularna pjesma, koja se stalno vrti tijekom adventa i može se čuti i po trgovima i po trgovinama, iza sebe ima zanimljivu priču o nastanku. Naime, pjesma je nastala dok je pjevačica gledala film 'Divan život', a glazbenici je trebalo samo 15 minuta da bi napisala cijelu pjesmu. Pjevačica je tada imala 24 godine te nije željela snimiti blagdansku pjesmu jer je smatrala da to čine samo stariji glazbenici čija je karijera propala.

Dodajmo još da su i pjesma i spot za 'All I Want for Christmas is You' snimani sredinom ljeta, u kolovozu. - Za potrebe snimanja u studio smo donijeli božićna drvca i ukrasili smo sve u tom tonu kako bismo napravili atmosferu da sve bude vjerodostojno. Planirali smo donijeti i umjetni snijeg u studio, no srećom od toga smo odustali . ispričao je producent hita Walter Afanasieff.

Zanimljivost jest i da je pjesma zaradila čak 60 milijuna dolara, a svake godine zahvaljujući autorskim pravima Mariah Carey zaradi još 500.000 dolara.

Inače, Mariah je ove godine sklopila suradnju s poznatim lancem brze prehrane McDonald's te se u američkim restoranima mogao naručiti 'Mariah Menu', a ponuda je bila dostupna samo u razdoblju od 13. prosinca pa do Badnjaka.

