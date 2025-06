Maja Šuput progovorila o politici i birala između Milanovića i Plenkovića! Evo tko joj je draži

Uspješna poduzetnica i jedna od najpopularnijih hrvatskih glazbenica, Maja Šuput prošlog je tjedna gostovala u novoj epizodi popularnog Večernjakova podcasta Show². U ekskluzivnom razgovoru otkrila je i pokoji detalj nakon razvoda od bivšeg supruga Nenada Tatarinova - kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima. – U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam ja onda stisnula gas – priznala nam je kroz smijeh dodajući kako nikome ne kani dijeliti savjete o vezama jer ih i sama ne bi slušala te nastavila:

– Eto, normalno je sve, osim što je iznimno, iznimno puno ponuda stiglo za vikend. Cijeli sam vikend pjevala i vozila se s jednog kraja naše zemlje na drugi, a mobitel mi nije prestao "gorjeti". Nisam željela čitati članke jer mi je to bilo stvarno previše. Zapravo, to je previše za svačiji ukus, a pogotovo za aktera. Pa sam čitala poruke u DM-u (Instagram-poruke) i mogu vam reći da se ljudi stvarno ne srame – otkrila je Maja Šuput u našem podcastu, a više detalja o tome što joj muškarci pišu, kakve joj fotografije šalju te još puno drugih zanimljivih detalja doznajte u emisiji na našem YouTubeu kanalu.

Ono što je također bilo jako zanimljivo jest i to da je Maja odigrala popularnu igricu "ILI ILI" gdje joj je naš novinar ponudio imena sa scene, a ona je trebala odabrati dražu osobu, odnosno onu koju više preferira. Od desetak imena sa scene, posebno su se istaknuli odgovori Maje Šuput o našem predsjedniku Zoranu Milanoviću i premijeru Andreju Plenkoviću. - Jako volim pratiti politiku, a kad su obojica tako elokventni meni je to toliko zabavno. Samo što mi je Milanović veća zabava... Toliko puta razmišljam, vidim da mu sve ide iz glave, ali negdje je morao neku rečenicu prije pripremiti. Ne može biti baš toliko brz na riječima, a to mi je užasno cool kod njega. A Plenković s druge strane, te jezike koje govori... Nedavno je govorio francuski jezik, a onda i meni dođe da ga upišem kad čujem kako on priča... Teško je odabrati između njih dvojice, ovaj je finiji, a ovaj baraba. Politika bi bila dosadna bez njih dvojice. Sad su nešto stali, ali nadam se da će naći razlog da se opet počupaju. Ali evo, baš imamo dobre političare - istaknula je Maja Šuput te je na kraju odabrala Zorana Milanovića kao dražeg. U nastavku videa doznajte koje je još osobe sa scene odabrala kao draže.

Podsjetimo, s glazbenicom i poduzetnicom razgovarali smo i o njezinim novim projektima koje je realizirala u posljednjih nekoliko mjeseci. Maja je poznata kao velika radoholičarka pa je tako prije mjesec dana snimila pjesmu "3 i 15", završila snimanje nove sezone omiljenog showa Nove TV "Supertalent", a posudila je i glas za crtani film "Štrumpfovi", i to omiljenom liku Štrumpfete. Otkrila nam je i da će sada snimiti novu pjesmu, nešto komercijalniju, te se nada kako će njome razveseliti svoje vjerne obožavatelje. Zanimljivo je i kako smo doznali to da Maja više ne nastupa kao solo izvođačica na vjenčanjima, već samo kao gošća. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi.

U podcastu Show² doznajte i tko je Maji najveća podrška i rame za plakanje, zašto svoju majku Danicu ne voli opterećivati svojim problemima, zašto su je opsjedali paparazzi 2000-ih godina i kako se nosila s time, kakva je šefica te kakav odnos ima sa svojim zaposlenicima.