Maja Lena Lopatny o najtežim trenucima: 'Rastanci su uvijek teški, ali znam da bi njemu srce bilo puno'

Prije nešto više od dva tjedna napustio nas je Ronald Lopatny. Osvajač zlatne olimpijske medalje i ugledni ugostitelj preminuo je u 78. godini života nakon duge i teške bolesti, a njegov odlazak najteže je pao njegovoj kćeri jedinici, Maji Leni Lopatny (30).

Bivša televizijska voditeljica i diplomirana novinarka koja posljednjih godina gradi uspješnu karijeru kao voditeljica odnosa s javnošću jedne poznate hotelske grupacije po prvi puta smogla je snage progovoriti za medije o teškim trenucima kroz koje prolazi.

- Moj tata je najbolji čovjek kojeg sam upoznala. Rastanci su uvijek teški, ali znam da bi njemu srce bilo puno zbog svih ljudi koji su mu odali počast svojim dolaskom i na komemoraciju i na sprovod - kazala je Maja Lena za Story.

Dodala je i da njezin otac i dalje živi kroz nju jer sve što zna, zna zahvaljujući njemu. Uoči posljednjeg ispraćaja na zagrebačkom Mirogoju Maja je okupljene ganula emotivnim govorom i u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski na komemoraciji u čast svom preminulom ocu na kojoj su bili i brojni štovatelji njezina oca među kojima su i Ozren Bonačić, Karlo Stipanić, Ratko Rudić, Đorđe Perišić, Dubravko Šimenc.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 09.05.2022., Zagreb - KD Vatroslav Lisinski - Komemoracija Ronaldu Lopatnyju, vaterpolistu, osvajacu zlatnoga odlicja na Olimpijskim igrama u Meksiku i poznatom ugostitelju. Maja Lena Lopatny. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

- Tata nas je napustio 5. svibnja, a svi znamo koji je bio njegov broj na kapici - 5. I nije se predao. Borio se do kraja te odlučio otići jer više nije mogao, ali rekao mi je da je u životu ostvario sve što je i želio. Beskrajno sam ponosna na njega kako se borio. Borio se tako jer je njegov sportski duh ono što je on zapravo. Uvijek mi je pričao kako je, baveći se sportom, postigao sve što je želio, osvojio sve što je želio, stekao divne prijatelje i proputovao cijeli svijet. Moj je tata najbolji čovjek kojeg sam upoznala i bez obzira na sve njegove sportske uspjehe, mene je smatrao svojim najvećim. Ja sam mu bila motiv i razlog življenja. A on je dio mene i kroz mene će zauvijek biti s nama. I koliko god nam je sada svima teško, nema odustajanja jer moj tata na to ne bi pristao. Želim da me gleda odozgo i da bude ponosan na mene kao što sam ja na njega. A naša bezgranična ljubav ne poznaje svjetove i ona će živjeti zauvijek. On je uistinu legenda hrvatskog vaterpola, ali prije svega divan čovjek i najbolji tata na svijetu. Tata, volim te najviše, zauvijek - poručila je shrvana Maja na komemoraciji na kojoj joj je podršku pružala i majka, cijenjena glumica Mia Begović. Upravo ona Maji je dala i najbolji savjet u ovim teškim trenucima. - Dan po dan, sat po sat... i ljubav je spona koja živi vječno - kazala joj je majka i tako barem malo olakšala njezinu tugu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 09.05.2022., Zagreb - Posljednji ispracaj zlatnog olimpijca, vaterpolista i ugostitelja Ronalda Lopatnyja na Groblju Mirogoj. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

