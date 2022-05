J.R. August: 'Treba biti zahvalan i ponizan, a u teškim trenucima najbolje mi pomaže post'

J.R. August drugim albumom "Still Waters" nastavlja putem uspjeha kojim je kao malo domaćih mlađih izvođača nakon godina vrijednog rada stigao do šire publike. Krajem 2021. održao je prije odgođen koncert u dvorani Vatroslav Lisinski, a prije početka pandemije 2020. održao sjajan nastup u Hrvatskom glazbenom zavodu koji je objavljen i kao Blu-ray i CD izdanje te pobrao mnoge nagrade i priznanja kritike. Nikola Vranić upravo je na početku nove serije koncertnih nastupa, a u Zagrebu svira na Ljetu u MSU, 11. lipnja. U intervjuu objašnjava kako je radio tijekom pandemije i kako se osjećao, te zašto je napravio i svoj kućni studio?

Nakon etape s albumom "Dangerous Waters" trebao mi je period duljeg odmora od svega. Snimiti dobar album jako je iscrpljujući proces u svakom pogledu, barem meni. Uvijek mi je izuzetno bitno da sve bude na svom mjestu, da sve bude kako sam zamislio i da album zvuči kao cjelina, a ne kao kompilacija pjesama. Kada sam ujesen 2020. shvatio da će i 2021. godina biti pandemijska, u afektu sam odlučio sav novac od autorskih prava uložiti u opremu za snimanje i od sobe u kojoj sam prvi put zasvirao klavir napraviti kućni studio.

Vaš drugi album "Still Waters" jedan je od najambicioznijih projekata ove godine na domaćoj sceni. Imate pripremljeno nekoliko albuma, možete li pojasniti planove koje imate sa svojom različitom glazbom?

Zbog odluke da napravim kućni studio su se i svi planovi koje sam do tada imao promijenili. Iako u "ladici" imam desetak albuma koje još trebam snimiti, "Still Waters", album koji je trebao biti moj "bendovski", 2. studijski album, za koji sam već napisao sve pjesme, postao je album s potpuno novim pjesmama i snimio sam ga potpuno sam, u svoja četiri zida, bez gotovo ikakvog prethodnog znanja o snimanju zvuka. Naravno, kao i većina suludih ideja, i ta mi je donijela puno toga dobroga u vremenu koje je uslijedilo. Uz novi studijski album, snimio sam i demo verziju svog 3. studijskog albuma koji će, za razliku od njegovih prethodnika, biti na hrvatskom jeziku. Moji su planovi za budućnost, što se albuma tiče, objavljivati albume svaku ili svaku drugu godinu. Svaki album trebao bi biti konceptualan i djelomično drugačiji od svojih prethodnika.

S obzirom na uspjeh prvog albuma i cijele fame koja se digla oko vas kod šire publike, postali ste jedan od rijetkih domaćih mlađih izvođača i autora koji su se probili do šire publike. Osjećate li pritisak da morate uspjeti sa svakim idućim projektom?

Ne osjećam nikakav pritisak javnosti da moram uspjeti sa svakim sljedećim albumom, ali osjećam pritisak koji si sam stvaram. Taj pritisak manifestira se u trudu i stresu da sa svakim albumom pokušam najvjernije moguće prikazati djelić svog života u kojem sam taj isti album stvarao. Trenutačno sam zadovoljan. Oba albuma, i "Dangerous Waters" i novi "Still Waters", sa svim svojim manama i vrlinama, vjerno prikazuju etape mog dosadašnjeg života.

Biblijske reference vrlo su prisutne na albumu "Still Waters", time su se bavili mnogi, od Boba Dylana do Nicka Cavea. Kakav je vaš odnos prema religiji i vjeri, pogotovo ako znamo da se album zbog dizajna interno zove "molitvenik", a vinil "biblija" ? "Still Waters" svojom religioznom tematikom trebao bi odgovoriti i na pitanje zašto se u domaćoj rock i pop-glazbi teme vjere koriste plakatno i banalno te zbog čega do sada nismo imali puno projekata koji bi se, poput gospel scene, bavili duhovnim temama na način da je duhovnost privatno, a ne ideološko pitanje?

Oduvijek sam bio jako duhovan i oduvijek sam osjećao bezuvjetnu ljubav, ne samo od svojih roditelja već i od nekoga ili nečega što je nevidljivo očima. Uvijek kad sam na sredini "klackalice", kad sam u balansu, tu ljubav osjećam najjače. Razlog zašto sam upravo ovaj album napravio na način na koji jesam je vrijeme u kojem živimo. Temeljne životne i ljudske vrijednosti počele su se izokretati i jedini način na koji sam do nedavno mislio da mogu pomoći je bio – snimiti album! Moram priznati da sam pogriješio. To nije bio niti je jedini način. Načina ima puno, ali čovjek treba početi od sebe. Druge možeš promijeniti samo svojim primjerom, biti im inspiracija da i oni probaju isto. Budi zahvalan, budi ponizan, kada pogriješiš – ispričaj se, kada nešto želiš i trebaš – moli za to, kada trebaš odgovor na teško pitanje koje te muči – posti. Pravila nisu bedastoće, ona su tu da bi se većinom slijedila. Knjige nisu bedastoće, one su tu da bi se čitale. Po drugoj strani, ljudi u 2022. su poprilično bedasti. Misle da će kvalitetan život živjeti u kaosu i neznanju.

Foto: Privatni album

Album "Still Waters" ste po sistemu "sam svoj majstor" napisao, odsvirao i snimio sam početkom 2021., pomogao vam je dugogodišnji suradnik Dražen Završki koji je koproducirao album i napravio tonski miks. Jedini živi instrument na albumu odsvirao je tvoj brat Alen, slide gitaru u pjesmi "Divine Intervention". Jesu li osamljenost i pogled prema unutra bili glavno pogonsko gorivo albuma snimljenog u vrijeme izolacije i lockdowna, kojim smo dobili domaću verziju sličnih osamljeničkih pothvata Nicka Cavea i Warrena Ellisa zadnjih godina?

Tako je! Bez Draženove i Alenove pomoći ovaj album ne bi bio to što je. Što se tiče osamljenosti i pogleda prema unutra... Ne bih rekao da sam se osjećao osamljeno, usamljeno ili da sam puno "gledao unutra", ali zbog toga što sam autor, a to je uvijek pozicija promatrača i analitičara, osjetio sam kako "dišu" moji prijatelji i poznanici, ali i čitav svijet. Tako da ovaj album, za razliku od "Dangerous Waters", uopće nije o meni ili o mojim iskustvima, već o iskustvima drugih ljudi koji me okružuju ili o iskustvima o kojima sam samo čuo priče.

Što je bilo oko priče o duetu s Dinom Merlinom ili vaše pjesme koju je on htio snimiti?

Ne znam. Ja sam davno snimio svoju dionicu, ali to još uvijek nije objavljeno. Dobro ste me sjetili. Moram ga pitati!

Potpis ugovora s Croatia Recordsom omogućio je staloženo planiranje i sigurnost oko objavljivanja materijala. Isplanirali ste po etapama objavljivanje nekoliko albuma, među ostalim i na hrvatskom jeziku, za razliku od uobičajenog engleskog koji sada koristite?

Da! Taj album na hrvatskom nastao je poprilično brzo i neplanirano. Poanta je bila pokušati napisati nekoliko dobrih pjesama za druge izvođače i to sam i napravio, ali sam onda shvatio da bih želio duete s tim izvođačima. Na kraju je nastao cijeli album.

Kakvi su planovi za koncerte i promocije albuma, je li ovo ljeto zatišje pred povratak pandemije najesen pa treba iskoristiti sve pogodne termine za svirke? Imate velik bend, nedavno ste nastupali u Samoboru, što je sljedeće i je li teško održati višečlanu postavu benda na okupu?

Svirali smo dva kina nedavno, u Samoboru i u mom rodnom Zaboku. Čekaju nas koncerti u Arsenovoj kući umjetnosti (29.4.), u MSU (11.6.) i u Providurovoj palači u Zadru (24.6.). i još neki datumi poslije toga. Da, teško je imati ogromni bend i zbor, ali to sam oduvijek htio i sad to i imam!

