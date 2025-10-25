Naši Portali
SUDBONOSNI SUSRET

Ljubav bez granica: Slavni glumac ima 99 godina i ljubi 46 godina mlađu

25.10.2025.
u 08:00

Legendarni glumac Dick Van Dyke i danas je zaljubljen do ušiju u svoju suprugu, glumicu Arlene Silver, koja je od njega mlađa 46 godina

Dick Van Dyke (99) iza sebe ima više od šest desetljeća dugu karijeru, a u povijest je ušao kao najstariji glumac koji je osvojio nagradu Daytime Emmy — i to za gostujuću ulogu u seriji Days of Our Lives. Tijekom bogate karijere osvojio je pet nagrada Emmy, nagradu Tony i Grammy, a njegovo ime krasi i zvijezda na Stazi slavnih u Hollywoodu. Legendarni glumac i danas je zaljubljen do ušiju u svoju suprugu, glumicu Arlene Silver, koja je od njega mlađa 46 godina. Par je u sretnom braku od 2012. godine, a Van Dykeu je to drugi brak. Prije toga bio je u braku s Margie Willett od 1948. do 1984. godine.

Njihov susret dogodio se iza pozornice na dodjeli SAG nagrada 2006. godine. „Nikada u životu nisam prišao nepoznatoj ženi. Prošla je pored mene, ja sam ustao i rekao: ‘Bok, ja sam Dick’. Nisam znao da je upola mlađa od mene. Predivno“, prisjetio se glumac. Ubrzo nakon toga zaposlio ju je kao vizažisticu, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav. U intervjuu za Entertainment Tonight Van Dyke je izjavio kako vjeruje da im je bilo suđeno da budu zajedno. „Toliko smo dugo prijatelji da su, kad sam to rekla svojim prijateljima, svi bili sretni zbog nas, a ja sam se bojala“, otkrila je Arlene. „Imao sam sreće što još nisam odrastao“, našalio se Dick.

Zajednički život započeli su godinu dana prije vjenčanja, kada je on imao 86 godina. Oboje su svjesni velike razlike u godinama, no, kako kaže Arlene, to im nije prepreka. „Nikada nisam upoznala nekoga poput njega. Uvijek je sretan i pozitivan, stalno pjeva – i mene je natjerao da zapjevam pred 1500 ljudi prvi put u životu. On je jednostavno najradosnija osoba koju poznajem“, rekla je. Zvijezda filma Bye Bye Birdie i danas, u 99. godini, vodi aktivan život i uživa u svakodnevici sa suprugom. Paparazzi ga često snime u opuštenim šetnjama ulicama Los Angelesa i uvijek je u pratnji svoje supruge – dokazujući da godine zaista nisu prepreka sreći i vitalnosti.

