Lima Len: Istarski šarm bio bi neki mekani vibe lika s mora koji se zeza i koji ide u polje

Mladi glazbenik Alen Kozić, poznatiji kao Lima Len, tijekom 2025. godine objavio je album imena "Istarsko a naše", a istaknuo se i dvjema zapaženim suradnjama. Nakon hita "Brajde" iz 2024. godine nastavio je suradnju s imenjakom, Alenom Vitasovićem u pjesmi "Sad me briga ni", a tu je i "Dođi na Jadran", koju je objavio s Connectom i Peconnijem. Sve to bio je povod za nominaciju za Večernjakovu ružu, kao i za razgovor o prošloj godini, planovima, željama i Dori, na kojoj se natječe ove godine s pomalo neobičnom pjesmom "Raketa".

Nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine. Koliko vam znači ova nominacija?

Nominacija mi znači stvarno puno. Jako sam sretan i zahvalan i nevjerojatno mi je da se nalazim u društvu ljudi o kojima čitam i koje gledam cijeli život na televiziji.

Koja vam je prva misao prošla glavom kada ste saznali da ste nominirani?

Nisam mogao vjerovati. Jedina misao koju sam imao u glavi bila je: "Je li moguće da je ovo stvarno?!"

Nominirani su i glazbenik Jakov Jozinović, i glumci Lav Novosel, Luna Pilić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić. Koga smatrate najvećim konkurentom i kako općenito gledate na konkurenciju?

Od nominiranih, najvećom konkurencijom smatram prekarizmatičnog Jakova Jozinovića, koji stvarno rastura. Općenito, na konkurenciju gledam kao na najbolje prijatelje. Zamisli da si najjači i da te ne može nitko poljuljati... Bilo bi nam baš dosadno raditi sve ovo, tako da se veselim karijeri idućih godina i novim izazovima, novim nadolazećim "konkurencijama" jer kako bi BMW uspio biti BMW da nije postojao Mercedes ili obrnuto?! Ne bismo se imali s kime natjecati.

Nominacija se odnosi na vaš rad u 2025. godini, kada ste objavili album "Istarsko a naše". Koliko ste rada i truda uložili u ovo izdanje? Biste li danas nešto mijenjali na tom albumu?

Pjesme sam prvo radio ne planirajući da će to biti album, međutim kad sam ih skupio desetak, odlučili smo da bi to mogao biti album. Uloženo je puno rada i truda. Mijenjao bih, iskreno, samo to da za svaku pjesmu objavim i videospot i da objavljujemo svaku posebno jer ovako su ga ljudi malo manje doživjeli, no zadovoljan sam cjelokupnim rezultatima.

Za "Istarsko a naše" rekli ste da donosi istarski šarm. Kako biste taj šarm opisali? Što to točno je?

Istarski šarm bio bi taj neki mekani vibe lika s mora koji se zeza i koji ide u polje i to je to. Nema tu neke filozofije... Polka, ali na neki naš način odrađena.

Prošlu godinu obilježile su vam i dvije zapažene suradnje – s Alenom Vitasovićem te s Connectom i Peconnijem, a radi se o laganim i zabavnim pjesmama. Kakva bi muzika po vama trebala biti?

Ljeto smo obilježili s dvije cool pjesme. Po meni bi glazba trebala biti točno ono što neki autor ili izvođač živi i proživljava. Tako je najbolje! Ako je nekome život smijeh, neka radi to. Ako je nekome tuga poznatija, taj treba raditi to. Nema nekih pravila, ali smatram da na kraju i netko s patnjom može napraviti jako posebnu pjesmu kao i obrnuto. Netko može prosuti humor na neki svoj način i da to zvuči cool.

Vaš je rad tijekom prošle godine privukao puno pozornosti. Što mislite u čemu se krije tajna?

Nema tajne. Samo mislim da sam netko s malo drukčijom pričom i da sam se tako istaknuo.

S ponosom predstavljate Istru i svoju Galižanu. Mislite li da se u tome krije dio odgovora na prethodno pitanje?

I dalje pričamo o ljubavi ili o nekim smiješnim situacijama, samo to radimo na način na koji se to rjeđe radi. Svi gledaju neki obrazac i uvijek je bitan auto, cura u spotu, dok sam ja ciljao na neke potpuno druge stvari i prikazivao svoje mjesto, roditelje, prijatelje, seoski život... Dosadile su ljudima i garaže i Lamborghini, a i modeli realno.

Srame li se Hrvati danas nekih lokalnih obilježja u glazbi? Kako gledate na to?

Ne bih rekao da se Hrvati srame svojih sredina. Dosta njih predstavlja svoj grad i mjesto, nego stvar je u tome što ne možeš predstavljati Galižanu na isti način kao Jala Sarajevo ili Coby Beograd. Jednostavno moraš pronaći svoj način da to upakiraš, a to ćeš pronaći tako što ćeš puno raditi. Nakon objavljenih 30 pogrešnih pjesama, svatko shvati što mu najbolje leži.

Puno mladih danas više sluša stranu nego domaću muziku. Kako gledate na to? Što mislite da je glavni problem?

Puno se sluša strana glazba zato što je naša malo previše postala "copy/paste". Ako slušaš Jalu i Bubu (Jala Brat i Buba Corelli), nećeš slušati Miru i Peru u istom zvuku. Smatram da bi se trebalo malo više fokusirati na svoj zvuk i pokušati raditi ono što nas vozi, a ne slijepo pratiti publiku. Na kraju dana, iako publika odlučuje što je hit, u jednu ruku i mi to odlučujemo, ali mi to nesvjesno odlučujemo samo time što im predstavimo.

Neću vas pitati što planirate dalje jer znamo da sudjelujete na Dori. Pjesma "Raketa" prilično je različita od "klasičnih eurovizijskih" stvari. Kako ste došli na ideju za nju? Kakve su reakcije publike i što očekujete od ovog iskustva?

Dalje planiram Doru, a i nakon nje nastaviti raditi da mi 2026. godinu bude plodna u svakom smislu. Na ideju za "Raketu" došao je moj producent nakon što je napravio refren. Prvo je pjesma trebala biti naš duet, a onda smo odlučili da je ja solo izvodim. Htjeli smo je izbaciti preko ljeta, ali nismo stigli pa sam je odlučio prijaviti na Doru. Mislio sam "što bude, bude". Reakcije publike su odlične. Drago mi je da je podijeljeno mišljenje premda su većinski pozitivni komentari i drago mi je da nitko nije previše površno sve to shvatio jer tanka je linija između toga da te zamrze i da te zavole. Očekujem dobru zabavu, neke nove prilike kao što su sinkronizacije crtića ili pisanje i snimanje neke pjesme za televizijsku reklamu, jer to sam oduvijek htio, a možda sam i najbliže tome sada.

Kakve su vam želje za 2026. godinu?

Želio bih da 2026. godina završi ovako kako je i počela, s puno novih lijepih stvari i iskustava. Želio bih da stvorim neki svoj brend nevezan za glazbu i da budem najbolja moguća verzija sebe.

Ako osvojite statuu Večernjakove ruže, kamo ćete je smjestiti? Hoćete li je nekome posvetiti?

Smjestio bih je kod mame u kuću, za sada, a tijekom života bismo vidjeli. Sigurno u neki moj dnevni boravak.

U čijem ćete društvu doći na svečanu dodjelu Večernjakove ruže u zagrebački HNK 20. ožujka?

Pratnja će mi sigurno biti moja ljepša polovica.