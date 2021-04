Kreće All Stars sezona showa Tvoje lice zvuči poznato: 'Vjerujemo da ćemo publici vratiti osmijeh na lice'

Nakon šest nezaboravnih sezona najzabavniji show Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" vraća se na ekrane već od ove nedjelje 25. travnja. Iako smo iz sezone u sezonu navikli gledati nova lica, ovaj put na pozornicu će stati osmero već dobro poznatih natjecatelja koje smo ranije gledali u ovom showu.

Dobra ekipa

All Stars sezona u osam zabavnih epizoda okuplja najbolje od najboljih, među kojima su pobjednici prethodnih sezona Mario Petreković, Saša Lozar, Damir Kedžo, Maja Bajamić, natjecatelji četvrte sezone Dalibor Petko, Ivana Mišerić, finalist četvrte sezone Mario Roth te finalistica pete sezone Katarina Baban. U ulozi žirija ponovno ćemo gledati Indiru Levak, Nives Celzijus, Igora Mešina i Gorana Navojca, a voditeljsku palicu i ovaj put preuzet će Maja Šuput i Frano Ridjan.

Foto: Nova TV

Iz produkcije poručuju da iz godine u godinu podižu ljestvicu kreativnosti, a gledatelje će nastaviti zabavljati hologram-nastupi, specijali u obliku zanimljivih dueta te ostala sadržajna osvježenja. Kandidati ove specijalne sezone spremni su za ponovni ulazak u transformator, a neke od njih posebno raduje što će u ovim pandemijskim vremenima nakon više od godinu dana ponovno imati priliku stati na pozornicu i zabavljati publiku pred TV ekranima.

- Neizmjerno se radujem novoj sezoni ovog ludila koje nas čeka nakon predugo vremena profesionalnog zatišja kad je riječ o nastupima, plesu, pjesmi, glumi... Veselim se pozornici, svjetlima, novim izazovima i cijelom timu vrhunskih profesionalaca s kojima ću raditi kao malo dijete slatkišima. Vjerujem da ćemo svojoj publici i poštovanim gledateljima donijeti puno dobre zabave, odličnih izvedbi i, ono meni osobno najdraže, vratiti osmijehe na lica i njihove domove nedjeljama navečer ispuniti smijehom, veseljem i ljubavlju. Svi đaci iz zadnjih klupa dovedeni su u prve dvije i počinje show - kroza smijeh kaže pobjednica pete sezone Maja Bajamić.

Prvi pobjednik i svojedobno dramski trener, član žirija i gost showa Mario Petreković kaže da nije dvojio ni sekunde o tome bi li se odazvao na poziv za sudjelovanje. - Mobiliziran sam i s ponosom se priključujem u službu i družbu TLZP-a. Bez obzira na ishod i posljedice te mentalno zdravlje. To je moja malograđanska dužnost i obveza. Za TLZP... spreman! - poručuje Mario Petreković, koji se upisao u povijest svojim nenadmašnim transformacijama u Beyonce i Tinu Turner.

Gledatelje, ali i žiri svojim je transformacijama oduševljavao pjevač i radijski voditelj Saša Lozar, koji u show dolazi s velikim ambicijama. - Vratio sam se kao pobjednik jedne od sezona i to je startna pozicija koju sam mogao samo poželjeti. Svjestan sam sebe, a ne moram imati najveća krajnja očekivanja. Nekako znam gdje sam i što sam odradio i da ću se sigurno dobro zabaviti neovisno o ishodu - kaže Lozar. Povratku u show veseli i glumica Katarina Baban, kojoj ovaj put trema ne bi trebala zadavati probleme.

Foto: Nova TV

- Mislim da će ova sezona biti puno opuštenija jer smo svi već prošli ovaj show, znamo kako sve ide i samim time bit ćemo puno mirniji. U sezoni u kojoj sam ja nastupala znala me u dizalu "oprati" itekakva trema. Ovaj put mislim da se to neće događati - ističe Baban. S njom se slaže i pobjednik treće sezone Damir Kedžo.

Humanitarna nota

- Opušteniji sam i u ovoj sezoni više uživam jer poznato mi je sve što me čeka vezano za pripremu transformacija, lakše je jer sam cijelu priču već prošao u svojoj sezoni. Izazovno je i zabavno ući u svijet TLZP-a još jednom, vidjeti koliko sam naučio u prvoj sezoni i što novo mogu pronaći u sebi i donijeti na pozornicu. Veselim se druženju s ostalim kandidatima i siguran sam da ćemo publici priuštiti najbolji TLZP do sada - kaže Kedžo. On će, baš kao i ostalih sedmero natjecatelja, svoje glumačke imitatorske i koreografske elemente brusiti uz Igora Barberića, dok će se za vokalni dio pobrinuti vokalne trenerice Ivana Husar Mlinac i Martina Tomčić Moskaljov. U svih šest sezona emitiranja show "Tvoje lice zvuči poznato" pomeo je konkurenciju i zabavio gledatelje diljem zemlje.

Show je ujedno i humanitarnog karaktera te je do sada ostvarena čak 81 donacija raznim humanitarnim udrugama diljem Hrvatske. Show dolazi iz kreativne radionice EndemolShine Groupa, jedne od najuspješnijih produkcijskih kuća na svijetu, pa ne čudi njegov uspjeh kako u Hrvatskoj tako i diljem svijeta.

Foto: Nova TV

