Konačno se oglasio nadbiskup za kojeg Meghan i Harry tvrde da ih je tajno vjenčao i otkrio pravu istinu

Jedna od izjava vojvoda od Sussexa koja je odjeknula u medijima bila je ta da su se tajno vjenčali u dvorištu tri dana prije kraljevskog vjenčanja. Sada je o svemu konačno progovorio i nadbiskup Canterburyja Justin Welby i otkrio pravu istinu.

– Prije vjenčanja imao sam nekoliko privatnih i pastoralnih sastanaka s vojvodom i vojvotkinjom – rekao je i dodao: – Legalno vjenčanje dogodilo se u subotu. Ja sam potpisao vjenčani list koji je legalni dokument, a da sam potpisao nešto za što sam bio siguran da je lažno, učinio bih kazneno djelo.

Dodao je da ne planira otkriti o čemu su razgovarali na sastancima prije vjenčanja.

– Možete to shvatiti kako želite, ali legalno vjenčanje dogodilo se u subotu. No neću otkrivati što se događalo na drugim sastancima.

Podsjetimo, Meghan je u intervjuu s Oprah prvi put otkrila kako su se vjenčali u tajnosti te da nitko nije znao, jer su svi htjeli samo kraljevsko vjenčanje. Ona i princ Harry htjeli su da njihovo vjenčanje ne bude slavlje za cijeli svijet, već njihovo osobno. – To nitko ne zna. Pozvali smo nadbiskupa i rekli mu: ''Čujte, spektakl je za svijet, ali mi svoje zajedništvo želimo između nas'!' – kazala je i otkrila da je riječ o nadbiskupu od Canterburyja Justinu Welbyju.

Odmah nakon intervjua David Green, vikar engleske crkve, tvitao je da je nemoguće da su se tajno vjenčali.

Naime, Crkva nalaže da se vjenčanje mora odviti na javnom mjestu, gdje ljudi mogu iznijeti svoje prigovore, a to se ne može dogoditi u nečijem dvorištu bez svjedoka. Vikar engleske crkve David Green nakon intervjua je tvitao kako mu nije jasno o čemu točno govore. – Nije se moguće dvaput vjenčati. Pa što je onda to bilo tri dana prije javne ceremonije? I ako jest bio brak, što onda radimo? Sklapamo sveti brak samo zbog kamera? – napisao je vikar, no ubrzo je izbrisao svoj tvit.

