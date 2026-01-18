Slavni glumac plakao je noćima: Živio je u kombiju, a tragedija s djevojkom ga je uništila

Iako ga pamtimo po ulogama u hitovima poput "Glup i gluplji" i "Ace Ventura", život Jima Carreyja, koji je jučer proslavio 64. rođendan, daleko je od komedije. Njegova obitelj je, nakon što mu je otac dobio otkaz, od niže srednje klase pala u potpuno siromaštvo. Godinama su živjeli u Volkswagenovom kombiju, a Jim je s jedva 15 godina morao napustiti školu kako bi radio osmosatne smjene kao čistač u tvornici i pomogao prehraniti obitelj.

Njegov talent rođen je iz očaja. Gledajući bolesnu majku koja je patila od depresije i ovisnosti o tabletama protiv bolova, mladi Jim je satima vježbao grimase pred ogledalom samo kako bi joj izmamio osmijeh. "Imao sam bolesnu mamu, čovječe. Htio sam da se osjeća bolje", priznao je godinama kasnije. Komedija mu je postala bijeg od surove stvarnosti u kojoj se zbog siromaštva i disleksije osjećao odbačeno i bez prijatelja.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu

Unatoč svemu, sanjao je o uspjehu. Početkom devedesetih, dok je bio nepoznati komičar u Los Angelesu, sam je sebi napisao ček na 10 milijuna dolara s rokom isplate na Dan zahvalnosti 1995. godine, "za glumačke usluge". Nevjerojatno, ali do tog datuma, nakon uspjeha filmova "The Mask" i "Ace Ventura", njegova je cijena premašila taj iznos. No, slavu nije dočekao njegov otac, koji je preminuo 1994., a Jim mu je na sprovodu u lijes stavio upravo taj ček, kao posvetu čovjeku koji je vjerovao u njegove snove.

Međutim, ni svjetska slava i milijuni na računu nisu mogli izbrisati njegove unutarnje demone. Godinama se borio s teškom depresijom, čak i na vrhuncu karijere. Njegova prva supruga, Melissa Womer, otkrila je da je noćima plakao, nazivajući njegov osmijeh najvećom maskom. Sam Carrey opisao je depresiju kao poruku tijela koje vrišti: "Ne želim više biti ovaj lik, ne želim nositi ovu masku koju si stvorio".

FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio

Turbulentan je bio i njegov privatni život, obilježen s dva razvoda i prekinutim zarukama s glumicom Renée Zellweger. Ipak, najveća tragedija dogodila se 2015. godine, kada je njegova bivša djevojka Cathriona White tragično preminula. Uslijedile su mučne tužbe njezine obitelji, koja ga je optužila da joj je nabavio lijekove i zarazio je spolnim bolestima. Iako su tužbe odbačene, taj ga je događaj potpuno uništio i natjerao da se povuče iz javnosti. Danas živi izoliranim životom, pronalazeći utjehu u slikarstvu i duhovnosti, daleko od svjetala reflektora koja su mu donijela slavu, ali i produbila bol.