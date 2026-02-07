Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ceremonija u milanu

'Loše, bezidejno i sklepano nabrzaka': Redatelj Krešimir Dolenčić komentira otvaranje ZOI

Olympics Milano Cortina 2026: Opening Ceremony Feb 06
Foto: Daniel Lea
VL
Autor
Tia Špero
07.02.2026.
u 17:08

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo otvorene su trosatnim događajem koji je pokušao pomiriti visoku umjetnost i pop-kulturu, no najduža ceremonija u povijesti podijelila je svjetsku javnost. Naš poznati redatelj Krešimir Dolenčić, koji je režirao mnoge spektakularne manifestacije, otkrio nam je što on misli o otvaranju ZOI

25. Zimske olimpijske igre svečano su otvorene u petak navečer na stadionu San Siro u Milanu. Pod redateljskom palicom veterana olimpijskih spektakala Marca Balicha, otvaranje nazvano "Armonia" (Harmonija) ušlo je u povijest ne samo kao prvo koje se odvijalo na četiri različite lokacije istovremeno, već i kao najduže ikad, s trajanjem od gotovo tri i pol sata.

Bio je to kaotičan pregled talijanske kulture koji je slavio sve, od Verdija i da Vincija do kafetijera za moka kavu. Umjetnički program započeo je odom talijanskoj kreativnosti, a na pozornici pojavili su se plesači maskirani u skladatelje Puccinija, Rossinija i Verdija plešući na ritmove Italo disco hita "Vamos a la playa" iz osamdesetih. 

Glazbeni program bio je spoj očekivanog i iznenađujućeg. Talijanska pjevačka zvijezda Laura Pausini izvela je nacionalnu himnu, a legendarni tenor Andrea Bocelli ariju "Nessun dorma". Međutim, trenutak o kojem se najviše raspravljalo bio je nastup američke dive Mariah Carey. Pojavivši se u srebrnoj haljini, otpjevala je klasik "Nel blu, dipinto di blu" na talijanskom, no njezin je nastup u svjetskim medijima opisan kao razočaravajuć, pa čak i anemičan. 

Reakcije svjetskih medija i kritičara bile su podijeljene. S jedne strane, hvalili su klasični pristup koji se, umjesto na dronove i specijalne efekte oslanjao na izvedbenu umjetnost. Časopis Time tako je nazvao ceremoniju "trijumfom kazališnih entuzijasta nad sportom". S druge strane, britanski The Guardian otvaranju je dao 3 zvjezdice i napisao kako je sve obilježila "debela doza kiča". No, jedna stvar oko koje su se svi složili jest da je ceremonija bila bolno preduga. 

FOTO Spektakularni prizori: Pogledajte kako izgleda otvaranje Zimskih Olimpijskih igara
Olympics Milano Cortina 2026: Opening Ceremony Feb 06
1/17

Što o svemu tome misli, upitali smo našeg poznatog redatelja Krešimira Dolenčića, pod čijom su se redateljskom palicom odigrala otvaranja brojnih manifestacija u Hrvatskoj i svijetu, od Univerzijade 1987. godine, preko dočeka Vatrenih 2018., do otvaranja Pelješkog mosta 2022., a režirao je i najveću opernu predstavu svih vremena, Verdijevu "Aidu" s 2300 sudionika u Šangaju i Pekingu.  

- Mogu iskreno reći da je ovo bilo jedno od najgorih otvaranja Zimskih olimpijskih igara ikada. A bilo je nekih iznimno dobrih, poput otvaranja ZOI 1994. u norveškom Lillehammeru, a i Soči je također bio izvrstan, naravno, jer nije bilo nikakvih financijskih ograničenja, pa su si mogli dati oduška. No ovo je bilo baš jako loše i bezidejno. Pored sve moguće talijanske glazbe i ljepota, oni dovedu Mariah Carey! Koreografija bila je nikakva, a jedino što dobro mogu reći o tom otvaranju jest da sam u jednoj sceni primijetio dobre kostime. Ostalo je sve bilo potpuno bezveze. Istina, ta zimska otvaranja i nisu nešto važna, ali ovo je baš bilo ispod nivoa. Razočaran sam - kazao nam je Dolenčić dodavši da ima dojam kao da je cijela ceremonija sklepana nabrzaka. 

Što bi on promijenio da je imao priliku režirati otvaranje Zimskih olimpijskih igara, upitali smo ga?

- Ne znam. Ne mogu to tek tako reći. Takve se stvari rade godinu dana, pa i više, tako da ne bi bilo fer. Ali izbacio bih sve ovo što smo vidjeli (smijeh) - zaključio je. 

FOTO Evo koje su poznate face stigle na otvorenje Olimpijskih igara
Olympics Milano Cortina 2026: Opening Ceremony Feb 06
1/24
Ključne riječi
opera Andrea Bocelli Laura Pausini Mariah Carey Zimske olimpijske igre ZOI 2026. ZOI Krešimir Dolenčić kazalište

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Trilogija o Agamemnonu 2.0"
tekst lade kaštelan

S 'Trilogijom o Agamemnonu 2.0' na daske zagrebačkog HNK vratio se antički repertoar

Posebnost ove predstave leži u tome što u svakom od tri čina ("Prevara", "Povratak", "Šesti dan") igra druga podjela, pa u svakom činu, u najdoslovnijem smislu te riječi, upoznajemo novo lice pojedinih likova. Među glumcima ponajviše se istaknuo Livio Badurina, stalni član Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu još od 1997. godine, koji jedini igra u sva tri čina

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!