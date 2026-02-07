Naši Portali
Tadej Golob:

Između Slovenije i Hrvatske malo je razlika. Na Thompsonov koncert, recimo, išli su i naši idioti

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
07.02.2026.
u 15:29

Najčitaniji slovenski pisac koji je razbio mit da je nemoguće napisati odličan krimić s radnjom u domaćoj, poznatoj sredini, čiji je nagrađivani bestseler "Jezero", s intrigantnim likom policijskog inspektora Tarasa Birse, izvorno objavljen prije gotovo deset godina, nedavno izašao na hrvatskom jeziku

Tadej Golob najčitaniji je slovenski pisac. Njegov nagrađivani bestseler "Jezero", prvi u nizu kriminalističkih romana kojima je osvojio Sloveniju, a i dobar dio Europe, razbio je mit da je nemoguće napisati odličan krimić s radnjom smještenom u domaćoj, poznatoj sredini, i uspio ujediniti široku publiku i književnu kritiku u odličnom prijemu. Njegov životni i profesionalni put bogat je i izazovan, osim pisanjem strastveno se bavi alpinizmom i drugim sportovima. Autor je niza djela, među kojima romana "Svinjske nogice", za koji je 2010. dobio Kresnikovu nagradu. Roman "Jezero", kao i svi njegovi nastavci, temelji se na intrigantnom liku policijskog inspektora Tarasa Birse. Izvorno je objavljen prije gotovo deset godina i prema njemu ubrzo je snimljena istoimena popularna serija, a na hrvatskom je izašao nedavno u izdanju V.B.Z.-a i odličnom prijevodu Mirte Jurilj. No prepustimo riječ duhovitom i pronicljivom Tadeju, s kojim sam, osim o krimićima i književnosti, razgovarala i o drugim uzbudljivim temama koje su se nerijetko vezale i za hrvatsku stvarnost.

intervju Thompson alpinizam krimić novinarstvo književnost knjige Tadej Golob

Proročansko štivo

Jesmo li još 1949., kada je tiskana Orwellova "1984.", dobili priručnik s upozorenjima koja uporno ignoriramo?

Rat je način da se proizvod ljudskog rada pretvori u prah i pepeo, da se baci u stratosferu ili potopi na dno mora, pisao je Orwell, najavljujući – konstantnost ratnog stanja. Citat 'Onaj tko kontrolira prošlost, kontrolira budućnost, a tko kontrolira sadašnjost, kontrolira prošlost' kao da je moto ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji stanovništvu putem strogo kontroliranih medija prodaje svoju alternativnu stvarnost. I ne samo Putin

Karlovac: Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u knjižnici čitale knjige djeci
Video sadržaj
Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić

Objavljeni rezultati nacionalnog čitalačkog izazova '15 po 15'. Sudjelovalo je gotovo 120 tisuća djece te više od 12 tisuća odraslih!

Čitalački izazov, u kojem su roditelji, skrbnici i svi drugi koji žele čitati djeci pozvani da 15 dana zaredom svaki dan čitaju djeci 15 minuta, održao se od 15. do 29. siječnja 2026. s ciljem poticanja stvaranja navike zajedničkog čitanja i upozoravanja kako je ta jednostavna, ali dosljedna praksa važna za djetetov razvoj

Nastavak FENOMENa MELANIA

Bizarna erotska novela u kojoj je Melania Trump čudovište koje proždire muškarce, hit je na Amazonu

Dokumentarac "Melania" o prvoj dami doživio je financijski i kritički debakl unatoč golemoj marketinškoj kampanji, no u isto vrijeme, erotska parodija osvojila je vrh Amazonove ljestvice najprodavanijih knjiga kao oblik prosvjeda. Naime, uspon te novele rezultat je organizirane kampanje na Redditu. Korisnici su masovno "kupovali" knjigu, koja je bila besplatna na Kindleu, kako bi prevarili Amazonov algoritam i osigurali da prilikom pretrage imena "Melania" prva iskoči ova podrugljiva parodija, a ne skupi dokumentarac

