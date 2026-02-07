Tadej Golob najčitaniji je slovenski pisac. Njegov nagrađivani bestseler "Jezero", prvi u nizu kriminalističkih romana kojima je osvojio Sloveniju, a i dobar dio Europe, razbio je mit da je nemoguće napisati odličan krimić s radnjom smještenom u domaćoj, poznatoj sredini, i uspio ujediniti široku publiku i književnu kritiku u odličnom prijemu. Njegov životni i profesionalni put bogat je i izazovan, osim pisanjem strastveno se bavi alpinizmom i drugim sportovima. Autor je niza djela, među kojima romana "Svinjske nogice", za koji je 2010. dobio Kresnikovu nagradu. Roman "Jezero", kao i svi njegovi nastavci, temelji se na intrigantnom liku policijskog inspektora Tarasa Birse. Izvorno je objavljen prije gotovo deset godina i prema njemu ubrzo je snimljena istoimena popularna serija, a na hrvatskom je izašao nedavno u izdanju V.B.Z.-a i odličnom prijevodu Mirte Jurilj. No prepustimo riječ duhovitom i pronicljivom Tadeju, s kojim sam, osim o krimićima i književnosti, razgovarala i o drugim uzbudljivim temama koje su se nerijetko vezale i za hrvatsku stvarnost.
Između Slovenije i Hrvatske malo je razlika. Na Thompsonov koncert, recimo, išli su i naši idioti
