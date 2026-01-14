Naši Portali
ZVIJEZDA SERIJE 24

Uhićen legendarni glumac!

Foto: Profimedia
VL
Autor
Vecernji.hr
14.01.2026.
u 08:55

Policija je u priopćenju navela da je istraga utvrdila kako je osumnjičenik, identificiran kao Sutherland, ušao u taksi vozilo, fizički napao vozača i prijetio mu

Kiefer Sutherland, zvijezda televizijske serije '24' i filma 'Izgubljeni dječaci', u ponedjeljak je uhićen u Los Angelesu pod sumnjom da je napao vozača taksija, objavila je policija. Kanadsko-britanski glumac priveden je u Hollywoodu nešto poslije ponoći, nakon što su policajci odgovorili na poziv. Policija je u priopćenju navela da je istraga utvrdila kako je osumnjičenik, identificiran kao Sutherland, ušao u taksi vozilo, fizički napao vozača i prijetio mu.

59-godišnji glumac pušten je nekoliko sati kasnije uz jamčevinu od 50.000 dolara, priopćile su vlasti. Sudski datum zakazan mu je za 2. veljače, prema sudskim zapisima. Predstavnici Sutherlanda nisu odmah odgovorili na upite AFP-a za komentar. Policija je dodala da vozač nije zadobio ozljede koje bi zahtijevale liječničku pomoć.

Sutherland je najpoznatiji po ulozi agenta Jacka Bauera u hit seriji '24' (2001.-2010.), a na velikom platnu istaknuo se u filmovima poput 'Izgubljenih dječaka' (1987.), 'Ostani uz mene' (1986.) i 'Tri mušketira' (1993.). Kiefer je sin glumca Donalda Sutherlanda, koji je preminuo 2024. godine.
