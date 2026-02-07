Naši Portali
POVRATAK TRENINZIMA

Jelena Putnik iz 'Života na vagi' o svojoj dijagnozi: Kažu da mi se kukovi i zglobovi raspadaju, ali ne odustajem

Foto: Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
07.02.2026.
u 09:00

Jelena Putnik, podijelila je s pratiteljima iskrenu i potresnu objavu. U njoj je otkrila detalje svoje borbe s teškom dijagnozom, poslavši snažnu poruku svima koji odgađaju brigu o vlastitom zdravlju

Jelena Putnik, bivša natjecateljica showa "Život na vagi", ponovno je dokazala svoju neslomljivu volju objavom koja je dirnula i inspirirala njezine brojne pratitelje. U emotivnom videu na Instagramu, Jelena je otkrila da se bori s ozbiljnim zdravstvenim problemom, uznapredovalim osteoartritisom, zbog kojeg je provela mjesece u stanju polupokretnosti. Video prikazuje njezin povratak treninzima, unatoč bolovima i teškoj dijagnozi. "Prvi trening eksplozivnosti nakon gro mjeseci polupokretnosti i dijagnoze", stoji u opisu, dok se u videu izmjenjuju kadrovi Jeleninog vježbanja i poruke koje otkrivaju pozadinu njezine borbe. "Uznapredovao osteoartritis vele, kukovi i zglobovi su ti se laganinu raspadaju... who cares... I'll never give up", napisala je, pokazujući prkos prema dijagnozi.

Uz snimku na kojoj, unatoč svemu, diže utege od 20 kilograma, poslala je snažnu poruku o važnosti brige za zdravlje. "Ako čekate prvi trenutak za raditi na sebi...bahati ste....prema sebi i svom zdravlju....mislite da ćete vječno biti zdravi i da ima vremena? Ne, nema", napisala je Jelena u opisu objave. Naglasila je nepredvidivost života i poručila da oni koji ne koriste priliku raditi na sebi dok su zdravi, ne bi bili spremni na borbu pod bolovima. "Ili ustanite ili odustanite od maštarija kako ćete nekad nešto napraviti. Ne zavaravajte se da je život vječan, a zdravlje nepresušiv izvor", zaključila je, a njezina iskrenost i sirova snaga odjeknule su među pratiteljima.

U drugoj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi" je izgubila impresivnih 45.2 kilograma. Njezina transformacija nije bila samo fizička, već je postala simbol mentalne snage i upornosti. Svoju otpornost dodatno je potvrdila i sudjelovanjem u reality showu "Survivor" na Novoj TV tijekom 2025. godine, gdje je, kako je sama rekla, željela dokazati da godine i izgled nisu mjerilo sposobnosti. Jelena je bila kandidatkinja druge sezone 'Života na vagi' i osvojila je 50.000 kuna kao nefinalistica jer je imala najviši postotak izgubljene tjelesne mase. Na finalnom vaganju imala je 45,2 kilograma manje nego na početku showa kada je imala 112,9 kg, odnosno došla je do 67,7 kilograma. 

Ključne riječi
showbiz život na vagi Jelena Putnik

