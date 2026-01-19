FOTO Preminuo je slavni dizajner, Valentino Garavani. Modni svijet je u šoku

Modni svijet je u velikoj tuzi. Naime, danas, 19. siječnja iz Italije stiže tužna vijest - preminuo je kultni dizajner Valentino Garavani. Vijest o smrti jednog od najutjecajnijih dizajnera visoke mode u drugoj polovici 20. i početkom 21. stoljeća brzo je odjeknula modnom industrijom. Garavani, osnivač modne kuće Valentino, bio je autor prepoznatljivog estetskog potpisa koji je desetljećima simbolizirao eleganciju, luksuz i bezvremenski stil. Rođen u Italiji, Valentino je svoju karijeru započeo nakon školovanja u Francuskoj, gdje je stekao temelje visoke mode. Početkom šezdesetih godina otvorio je vlastiti modni atelje, a ubrzo je stekao međunarodnu reputaciju. Njegove kolekcije nosile su brojne filmske zvijezde, članovi kraljevskih obitelji i političke elite, zbog čega je brend Valentino postao sinonim za prestiž na globalnom tržištu. Poznat je, posebice, po upotrebi intenzivne crvene boje, poznate kao "Valentino crvena", koja je postala zaštitni znak njegove estetike. Tijekom duge i zavidne karijere osvajao je brojne nagrade i priznanja za doprinos modi i dizajnu, a njegov rad ostavio je dubok trag u razvoju moderne modne industrije. Garavani se povukao iz aktivnog dizajnerskog rada u 2000-ima, no i dalje je ostao simbol brenda te utjecajna osoba u svijetu luksuza. Modna kuća Valentino nastavila je s poslovanjem pod novim kreativnim vodstvom, zadržavajući prepoznatljive elemente koje je osnivač postavio. Detalji o uzroku smrti i eventualnim komemorativnim događanjima još uvijek nisu objavljeni. Inače, poznate Hrvatice su bile zaluđene njegovim štiklama od zakovica, i to posebice 2014. godine.

Podsjetimo, Garavani je sa 17 godina napustio obiteljski dom kako bi studirao modnu ilustraciju na Institutu Santa Maria u Milanu, gdje je također učio francuski jezik. Ubrzo je preselio u Pariz, gdje je upisao École des Beaux-Arts i započeo studij mode. Iako je konkurencija bila izuzetno jaka, Valentino je pronašao put do vrha. Prijavio se na prestižni Woolmarkov natječaj i osvojio prvu nagradu, što je kasnije uspjelo i Yvesu Saint Laurentu, Karlu Lagerfeldu i, nedavno, Saulu Nashu. Godine 1950. postao je jedno od najistaknutijih mladih imena u modnoj industriji, a posao mu je ponudio francuski couturier Jean Dessès. Kod njega je naučio tehnike izrade večernjih haljina i ručnog plisiranja, a u to je vrijeme skicirao i kolekciju vjenčanica pod nazivom Dream Dresses, koju nikada nije realizirao, sve do 1991. godine. Tada je njegov tim, povodom 30. godišnjice modne kuće Valentino, izradio haljine iz ove kolekcije kao iznenađenje te ih pokazao u sklopu izložbe.

Za vrijeme rada kod Dessèsa, Valentino je surađivao i s Guyem Larocheom, koji je 1957. godine odlučio otvoriti vlastitu modnu kuću. Valentino se pridružio Larocheu i proveo dvije godine u njegovom ateljeu, prije nego se vratio u Rim. Uz financijsku pomoć svog oca, otvorio je vlastitu modnu kuću i predstavio prvu kolekciju u salonu u ulici Condotti. Njegova prva kolekcija doživjela je trenutni uspjeh, a ključnu ulogu u tome imala je Elizabeth Taylor, koja je naručila bijelu haljinu koju je nosila na svjetskoj premijeri Spartaka 1960. godine. Valentino je ubrzo postao jedan od najtraženijih dizajnera na svijetu, a 1962. godine predstavio je svoju prvu kolekciju visoke mode u palači Pitti u Firenci. Tada je skovan i pojam Valentino Red, koji označava crvenu boju koju je često koristio u svojim kolekcijama. Njegove kreacije nosile su brojne poznate osobe, uključujući belgijsku kraljicu Paolu, britansku princezu Margaret, Audrey Hepburn i Jackie Kennedy, koja je Valentino haljinu nosila na svom drugom vjenčanju s Aristotelom Onassisom 1968. godine. Valentino je 1967. godine predstavio svoj sadašnji slavnu V logo u bijeloj kolekciji, koja mu je donijela prestižnu Neiman Marcus nagradu. Iduće godine otvorio je dodatne trgovine u Rimu i New Yorku. Tada je bio u vezi i poslovnom partnerstvu s Giancarlom Giammettijem, a zahvaljujući velikom uspjehu, dvojac je postao samostalni vlasnik brenda sve do 1998. godine, kada je tvrtka prodana talijanskom konglomeratu HdP za 300 milijuna dolara. Potom je 2002. godine kupio Marzotto Apparel, a deset godina kasnije, 2012. godine, brend je prešao u ruke tvrtke Qatar Mayhoola for Investments Spc.

Slavni dizajner je 2007. godine, u dobi od 75 godina, nakon gotovo 50 godina postojanja modne kuće, najavio svoj odlazak u mirovinu. Posljednju reviju održao je u pariškom Musée Rodin, a na pisti su bile najveće supermodeli poput Naomi Campbell, Claudije Schiffer i Eve Herzigove. Nakon njegove mirovine, kreativnu direktoricu poziciju preuzela je Alessandra Facchinetti, a kasnije, 2008. godine, Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli, koji su zajedno radili do 2016. godine, kada je Chiuri postala kreativna direktorica Diora. Piccioli je preuzeo vodstvo sam, a pod njegovim vodstvom brend je postao još uspješniji.

Godinu dana nakon umirovljenja, prikazan je dokumentarni film Valentino: The Last Emperor, koji je otkrio detalje iz njegovog života i karijere. Valentino je nastavio raditi na specijalnim projektima, među kojima je dizajnirao vjenčanicu za Annu Hathaway 2012. i za švedsku princezu Madeleine 2013. godine. S emotivnim partnerom Giammettijem u Rimu je posjedovao stan gdje su zajedno živjeli. Bili su vlasnici i superjahte i nekoliko nekretnina u Italiji, Španjolskoj, Švicarskoj te Francuskoj, a koje su uređene skupocjenim umjetninama. Kako su sjajno živjeli opisao je prvi put u tekstu iz 2004. godine u vanity Fairu, a u kojem je novinar Matt Tyrnauer prepričao kako izgleda njihov put do zračne luke. "Potrebna su tri autobusa. Jedan u kojem putuju Valentino, Giammetti i osoblje, jedan za prtljagu i jedan u kojem putuje pet Valentinovih mopsova – Milton, Maude, Monty, Margot i Molly."