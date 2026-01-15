Popularni domaći rokeri šokirali fanove objavom: 'Možda se vidimo, a možda i ne'

Vijest koja je odjeknula domaćom glazbenom scenom stigla je potpuno neočekivano, putem Instagram profila sinjskog benda M.O.R.T. Uz fotografiju na kojoj članovi benda poziraju u opuštenom izdanju, objavljena je poruka koja je rastužila tisuće njihovih fanova. "Good news everyone! Nakon 13 i kusur godina bjesomučnog rokenrolanja, preko 500 koncerata (prestali smo brojiti tu neđe) i šest albuma, odlučili smo se malo odmaknuti od svega toga i krenuti u nove pustolovine daleko od svjetla pozornice", stoji u uvodu objave. Bend se zahvalio svima koji su bili dio njihove priče i poručio da je budućnost neizvjesna. "Možda se još vidimo, a možda i ne vidimo. Oprostite za rokenrol", zaključili su John, Zvrk, Kikos i Mile, ostavljajući obožavatelje u šoku.

M.O.R.T. je na sceni ostavio dubok trag kao beskompromisni rock, punk i blues bend poznat po žestokom zvuku i energičnim nastupima uživo. Osnovani 2003. godine u Sinju, probili su se na regionalnu scenu pobjedama na Jelen Demofestu 2013. i RockOff festivalu 2014. godine, što im je osiguralo status jednog od najvažnijih novih bendova. Njihova karijera obilježena je s više od jedanaest milijuna pregleda na YouTubeu, nominacijama za nagradu Porin te, kako sami navode, stotinama koncerata diljem regije. Svojim su radom, kako navode i na svojoj službenoj stranici, uvijek širili energiju i glazbu, pa je ova objava o povlačenju s pozornice tim veće iznenađenje.

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu

Ispod objave su se zaredali komentari shrvane publike koja ne može vjerovati da je došao kraj. Poruke poput "I šta sad mi koji vas toliko volimo da radimo?" i "Hvala za najbolje provode!" najbolje svjedoče o snažnoj vezi koju je bend izgradio sa svojim slušateljima. Mnogi su se zahvaljivali na svim odsviranim koncertima i nezaboravnim trenucima, dok su drugi izražavali nevjericu i tugu zbog iznenadnog oproštaja. "Hvala. Forever Mort", napisao je jedan obožavatelj, sažimajući osjećaje mnogih.

Završna rečenica objave, "Oprostite za rokenrol", na simboličan način zaokružuje njihovu priču. Dok se bend povlači u "nove pustolovine daleko od svjetla pozornice", ostaje nejasno je li ovo trajan kraj ili samo duga pauza. No, bez obzira na to hoće li se ikada vratiti, M.O.R.T. će ostati zapamćen kao bend koji je živio i disao rock and roll, ostavljajući iza sebe glazbenu ostavštinu koja će nastaviti živjeti među njihovom vjernom publikom.