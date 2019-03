Kate Middleton doživjela pravu neugodnost, princ William: 'Ne mogu vjerovati da si to rekla'

Postoji li išta gore nego forsirano čavrljanje s bivšom djevojkom svog dečka na nekom bezveznom partiju? Naravno! S tim je dobro upoznata Kate Middleton kad je za vrijeme jednog takvog slavlja odigrala partiju dobro poznate društvene igre 'Nikad nisam' s bivšom djevojkom Princa Williama Carly Massy-Birch.

Ispostavilo se da to nikako nije bila dobra ideja.

Igra nalaže da grupa ljudi koja sudjeluje izjavljuje stvari koje nikad nisu napravili, a ukoliko netko iz grupe to jest učinio, moraju popiti žesticu. Kad je red došao na Carly, prenosi izvor stručne kraljevske reporterke Katie Nicholl koja je 2011. opisala događaj u memoarima 'The making of a Royal Romance', ona je izjavila: 'Nikad nisam izlazila s dvoje ljudi iz ove prostorije' znajući da je upravo to bio William koji je u tom trenutku sjedio kraj Kate.

Navodno je princ bivšoj djevojci uputio pogled koji ubija i kratko prokomentirao kako 'ne može vjerovati što je upravo rekla'. U nastavku te večeri Kate, naravno, nije razgovarala s Carly.

