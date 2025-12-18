'Uspjele smo!': Severina ponosno proslavila veliki korak u borbi za ženska prava, evo o čemu je riječ

Poznata pjevačica Severina Vučković, jedna od glasnih zagovornica inicijative "My Voice, My Choice", emotivnom je objavom proslavila odluku Europskog parlamenta o pravu na dostupan i siguran prekid trudnoće za sve žene u EU. Inicijativa "Moj glas, moj izbor" predstavlja važan korak u borbi za ženska prava na području cijele Unije a, nakon što je prijedlog izglasan, popularna Seve nije skrivala oduševljenje te je podijelila svoje osjećaje s pratiteljima na društvenim mrežama.

- [USPJELE SMO!] Ovo je potvrda da se konačno, nakon toliko stoljeća borbe prabaka, baka, majki i nas, u Europskoj kući žena poštuje više, a tako i treba biti. Oduševljena sam rezultatom glasanja u Europskom parlamentu. Ovo pokazuje da ipak većinski zemlje članice Europske unije razumiju i primijenit će pravo da svaka žena ima pravo na izbor, odnosno dostupan i besplatan prekid trudnoće bez obzira u kojoj zemlji EU živjele. To pokazuje i da se isplatio svaki potpis svake osobe (i) u Hrvatskoj i da samo zajedno osvještene građanke i građani mogu mijenjati svijet! Na bolje, naravno! - poručila je pjevačica i podijelila detalje glasovanja:

- Za inicijativu @myvoicemychoiceorg u Europskom je parlamentu 358 glasova bilo za, 202 protiv i 79 suzdržanih. Tako je Europski parlament podržao europsku građansku inicijativu 'My Voice, My Choice', kojom se Europska komisija obvezuje da stvori okvir kako bi se osigurao dostupan i besplatan prekid trudnoće svim građankama zemalja EU - zaključila je Severina.

FOTO Severina u pratnji odvjetnika došla na suđenje, a pozornost je privukla svojim kaputom

Podsjetimo, inicijativu je pokrenuo slovenski "Institut 8. mart", sukladno pravilima za pokretanje europskih inicijativa, te je bilo potrebno unutar Unije prikupiti milijun potpisa da bi Europska komisija raspravljala o toj temi. Inicijativa, u kojoj je aktivno sudjelovala i Severina, pokrenuta je krajem travnja 2024. i u prvom tjednu je skupila 100.000 potpisa. Sveukupno, nakon godinu dana, prikupljeno je 1,2 milijuna potpisa, čime je premašena europska granica od milijun potpisa nakon kojih inicijativu moraju razmotriti tijela Europske unije, odnosno Europska komisija, a nakon toga i Europski parlament. Nadležna tijela Europske unije nakon provjere, potvrdila su da je prikupljeno i više nego dovoljan broj potpisa.

Inicijativa My Voice, My Choice od Europske komisije traži prijedlog za financijsku potporu državama članicama koje bi mogle provoditi sigurne prekide trudnoće za građanke Europe, koje još uvijek nemaju pristup sigurnom, besplatnom i zakonitom pobačaju. U Europskoj uniji više od 20 milijuna žena nema dostupan pobačaj. Primjerice, žene na Malti mogu ići u zatvor ako pobace, žene u Poljskoj umiru u bolnicama zbog zabrane prekida trudnoće, a u Hrvatskoj prekid trudnoće nije dostupan u mnogim bolnicama i košta pola prosječne plaće.