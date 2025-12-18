Naši Portali
Poslušaj
TV ZABAVA

HTV objavio izvođače i skladbe za novogodišnji program, evo o kome je riječ

Foto: HTV
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
18.12.2025.
u 13:27

Sljedeće, 2026. godine, HRT obilježava 100 godina HRT-a i 70 godina Eurosonga te su zato u novogodišnjoj noći odlučili zapjevati hitove velikih hrvatskih festivala, ali i one eurovizijske. Na repertoaru će se naći hitovi – od pjesama „Rock Me“, „Hajde da ludujemo“, „Vukovi umiru sami“, „Proljeće“, „Espresso Macchiato“, „Insieme“ i „Volare“, preko „Marije Magdalene“ i „Džuli“, pa sve do melodija „Zar je voljeti grijeh“, „Rijeka snova“, „Kokolo“, „Skitnica“, „Moja štikla“, „Mama ŠČ!“ i „Waterloo“.

– Kada čujete sve te pjesme, shvatite kako su nam život obilježili neki festivali, ali i Eurosong. Sjetite se raznih izvođača, nekih tuluma, rođendana, vjenčanja... Vraćaju vam se slike zajedničkih obiteljskih gledanja TV-a... Možda je to vrijeme prošlo, ali pjesme su ostale. Od tih pjesmama složili smo zgodan mozaik dočeka nove godine. Vjerujem da će gledatelji uživati – izjavila je urednica emisije Sretna nova 2026. Uršula Tolj.

Uz obilje dobre glazbe, izvedene uživo u HRT-ovu studiju Anton Marti, za kapljice smijeha pobrinuli su se stand-up komičari Saša Turković i Aleks Surać Šarić, a kroz noć vas vodi legendarna Daniela Trbović.
Gosti pjevači su: Jasna Zlokić, Zorica Kondža, Neno Belan, Boris Novković, Daniel Popović, Magazin, Domenica, Zsa Zsa, Luka Nižetić, Feminem, Marko Kutlić i Let3, a pjevači domaćini ove festivalsko-eurovizijske noći su Bojan Jambrošić, Ivana Kindl, Lea Mijatović, Alen Đuras, Lara Antić Prskalo, ToMa, Mihael Bogčev i Maja Bajamić. Sve izvođače prati televizijski band Nikše Bratoša, a neke su izvedbe dobile na atrakciji zahvaljujući Plesnom klubu st.ART iz Karlovca.



 
Ključne riječi
showbiz Prvi program TV program Silvestrovo HTV

