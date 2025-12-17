Pjesma domaćeg benda opet je hit nakon 12 godina, a za to postoji zanimljiv razlog

U digitalnom dobu, gdje se novi hitovi rađaju i umiru brzinom jednog klika, dogodio se presedan koji svjedoči o snazi bezvremenske glazbe i nepredvidivosti društvenih mreža. Pjesma "Terca na tišinu" dubrovačkog benda Silente, objavljena prije više od desetljeća, zasjela je na sam vrh Billboardove ljestvice "Croatia Songs", službene top-liste koja mjeri popularnost pjesama u Hrvatskoj na temelju streaminga i digitalne prodaje. Ovaj zapanjujući uspjeh nije rezultat nove marketinške kampanje, već organskog fenomena potaknutog platformom TikTok. Sve je započeo glazbenik Jakov Jozinović, koji je počeo izvoditi tu pjesmu na društvenim mrežama, a na jednom od svojih nastupa ugostio frontmena Silentea, Tibora Karamehmedovića, i zajedno s njim izveo upravo "Tercu". Snimka je postala viralna, a pjesma je doživjela renesansu, osvojivši novu, mlađu generaciju koja je 2013. godine tek učila prve note. Sam Tibor izjavio je kako mu je drago zbog ponovne popularnosti, ali i da je iznenađen načinom na koji je publika spontano stvorila novi trend od pjesme koja je odavno postala klasik.

Kada se u veljači 2013. godine pojavila "Terca na tišinu", Silente je bio relativno nepoznat bend iz Dubrovnika. No, pjesma je u rekordnom roku stvorila ono što je basist i tekstopisac Sanin Karamehmedović jednom opisao kao "ogromnu hordu fanova". Debitantski album "Lovac na čudesa" postavio ih je na sam vrh domaće scene, a njegov uspjeh bio je toliko monumentalan da je, prema Saninovim riječima, "bacio sjenu" na sve što su kasnije radili.

Jezgru benda od samih početaka čine braća Tibor i Sanin Karamehmedović, kreativni duo odgovoran za svu glazbu i tekstove. Njihova sinergija ključ je prepoznatljivog Silente zvuka, gdje se glazba i stihovi ne mogu promatrati odvojeno. Sanin je objasnio njihov proces stvaranja kao jedinstven entitet: "Ritam glasova i slogova u tekstu odredit će kako će ta pjesma zvučati, a njegovo pjevanje i melodija odredit će značenje teksta. Taj tekst je pisan da ga on dovrši i to je sve jedna velika Silente pjesma." Upravo ta neraskidiva veza između poetičnih, često melankoličnih stihova i snažnih, pamtljivih melodija stvorila je pjesme koje su se duboko urezale u kolektivnu svijest publike. Njihova sposobnost da kompleksne emocije i životne priče pretoče u radiofonične pop-rock himne osigurala im je vjernu bazu obožavatelja, koju Sanin opisuje kao "solidnu hardcore fan bazu koja nas brani i kad smo u krivu".

Lirička snaga Silentea nije ostala nezapažena ni u književnim krugovima. Činjenica da je Sanin Karamehmedović prije nekoliko godina objavio knjigu svojih uglazbljenih i neuglazbljenih pjesama pod simboličnim nazivom "Terca na tišinu" svrstava ga u rijetku skupinu hrvatskih glazbenika čiji stihovi imaju samostalnu literarnu vrijednost.

Ovaj novi val popularnosti "Terce na tišinu" potvrđuje tezu da pjesme s istinskom umjetničkom vrijednošću imaju sposobnost transcendirati vrijeme i medijske formate. Dok su nekada dominirali radio i televizija, danas platforme poput TikToka imaju moć kreirati ili oživjeti hitove na načine koji su prije bili nezamislivi. Međutim, algoritam može prepoznati samo ono što već rezonira s publikom. U slučaju Silentea, to je spoj emotivne iskrenosti, pamtljivog refrena i poetske slike koja ostaje relevantna i 12 godina kasnije.