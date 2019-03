Ovo je razlog zbog kojeg kraljica Elizabeta ima bolji odnos s Meghan

Britanska kraljica Elizabeta i vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton odradile posjetile su King's College u Londonu i tako obavile svoj prvi zajednički angažman nakon sedam godina.

The Sun je odlučiistražiti njihov odnos, te su u tu svrhu angažirali stručnjake za govor tijela.

Judi James, stručnjakinja za govor tijela rekla je kako primjećuje da Kraljica Elizabeta rijetko dozvoljava da se njezini osjećaji vide u javnosti, te da je ovaj zajednički izlazak nje i vojvotkinje novi korak u pripremi Kate za ulogu kraljice. One su slične, drže do tradicije te imaju formalni odnos.

Učinilo joj se da je kraljica puno opuštenija s Meghan Markle, te da je s njom u puno boljim odnosima.

James tvrdi da je to tako jer Harry i Meghan nisu u izravnoj liniji nasljeđivanja, Harry ne može biti kralj, pa se zbog toga s njima ponaša kao s unucima.

Pogledajte koji su razvodi slavnih šokirali javnost: