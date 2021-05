Kakva razlika! Na nastupu koji ih je odveo na Eurosong pobjednici su izgledali totalno drugačije

Žene diljem svijeta uzdišu za Talijanima iz grupe Måneskin koja je pobjedom na Eurosongu postala prava senzacija. Naravno, poseban interes svih dama izazvao je frontmen grupe Damiano David (22) kojeg na Instagramu prati gotovo dva milijuna ljudi.

Nalakiranih noktiju, našminkanih očiju i u uskim kožnim hlačama oduševio je ženski dio publike do razine da se o njemu ne prestaje pisati, a zbog svega je zaradio i status seks simbola. Ipak, na fotografijama sa Sanrema, natjecanja na kojem su izborili Eurosong, cijeli bend izgleda drugačije.

Simpatični Talijani definitivno su zarobili srca mnogih obožavatelja, a to se vidi i po reakcijama na društvenim mrežama koji iako nerijetko žale što pobjedu nije odnijela njihova zemalja, čestitaju Italiji. No, mnoge zanima i tko su zapravo članovi benda Måneskin i je li njihov rock and roll imidž rezerviran samo za pozornicu.

Strast prema glazbi najprije je spojila Victoriju De Angelis i Thomasa Raggija. Njih dvoje poznaju se od srednje škole, a 2015. su odlučili pokrenuti bend. Nakon toga im se pridružuju Damiano David i Ethan Torchio. Kada su pokušavali smisliti ime za bend, Victoria, koja je danskog podrijetla kazala je nekoliko riječi na tom jeziku, te je mnogima odmah u uho ušla riječ Måneskin koja znači mjesečevo svjetlo. Bend je postao slavan kada se njihova pjesma 'Chosen' popela drugo mjesto talijanske FIMI ljestvice singlova.

Članovi benda kažu da su im inspiracija bendovi kao Led Zeppelin i Arctic Monkeys, ali vole i novije izvođače, te navode Idlese, Slavese i Royal Blood. Na početku karijere satima su svirali u studiju, ali i na ulicama Rima gdje su započeli svoju karijeru. Kako bi se promovirali, prijavili su se i na talijansku verziju showa X Factor.

Damiano, inače ima samo 22 godine, no već je skupio horde obožavateljica diljem svijeta. Nažalost, mnoge će ostati razočarane jer je David zauzet. Voli manekenku i influencericu Giorgiu Solari. Prvu zajedničku fotku objavili su na društvenim mrežama tek nekoliko dana prije Sanrema, te tako potvrdili da su zaljubljeni, iako ranije nisu htjeli govoriti o privatnom životu.

