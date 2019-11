Kako je jedna snimka seksa stvorila milijunsko carstvo

Već više od 10 godina svijetom vlada jedna reality obitelj: klan Kardashian - Jenner.

Ovi su se Amerikanci ušuljali u srca mnogih, a show "Keeping up with the Kardashians" s programa ne mogu skinuti ni peticije, brojni skandali, ali ni neizbježno starenje glavnih aktera, čest razlog povlačenja hollywoodskih zvijezda iz javnog života. A sve je počelo s Kim Kardashian koja je gradila karijeru "organizatorice ormara", počevši od svoje prijateljice, bogate nasljednice Paris Hilton. Kim i Paris često su izlazile zajedno, ruku pod ruku, s predimenzioniranim torbama Louis Vuitton i u ultrakratkim haljinicama. Hilton je u to vrijeme bila na vrhuncu slave, imala je nekoliko realityja, izlazila je s muškarcima koji su često bili na listama najpoželjnijih i družila se s Britney Spears i Lindsay Lohan. A onda šok. U javnost je procurila njezina snimka seksa. Paris tjednima nije silazila s naslovnica. A svemu je svjedočila Kim. U to vrijeme prvi je put osjetila miris vlastitog novca nakon što joj je otac dopustio da njegovom karticom kupi pet pari cipela Manolo Blahnik kakve je nosila Jennifer Lopez u jednom spotu. Kim je kupila cipele za 700 dolara te ih odmah prodala na e-Bayu za gotovo tri puta veći iznos.

U isto vrijeme bila je u vezi s bratom svoje klijentice Williamom Raymondom Norwoodom, poznatijim kao Ray J. Mladi par zaputio se na odmor u Meksiko gdje su slavili Kimin 23. rođendan. Ponijeli su kameru da bi zabilježili ljepotu prirode, no nije stalo na tome i nekoliko godina poslije u javnost je isplivala njihova privatna snimka seksa. Kardashian, koja je tada sa sestrama tek otvorila trgovinu Dash, napokon je dospjela na naslovnice svih časopisa u svijetu šoubiznisa. Iako se prije družila s novinarima, urednici nisu smatrali da je dovoljno slavna i dovoljno važna pa, iako je pedantno i pomalo opsesivno pisala priče o sebi, nitko ih do tada nije htio objaviti. I tako je sve počelo. Nekoliko mjeseci kasnije potpisali su ugovor za snimanje obiteljskog realityja, koji je kreirao Ryan Seacrest, a producirala Kris Jenner. U pola sata gledatelji doznaju što se događalo u životima Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall, Kris, Caitlyn i Roberta. A u njihovim životima drami nikad kraja.

Od brakova koji traju oko 72 sata do činjenice da je otac djece Kourtney Kardashian trenutačno u vezi s 21-godišnjom Sophiom Richie, kćeri glazbenika Lionela Richieja. Ipak, iako je bila riječ o showu koji bi trebao prikazivati stvarni život, publika zna da je mnogo situacija, kao što su zaruke ili svađe, lažirano i inscenirano, to im nije umanjilo popularnost. Svi sudionici showa uspjeli su kapitalizirati svoju popularnost u čemu im je uvelike pomogao internet. Kimine društvene mreže nisu samo razonoda nego velik izvor zarade, a, iako nema najviše pratitelja, njezina sestra Kylie kraljica je Instagrama zbog kojeg je postala najmlađa milijarderka na svijetu. Krakovi klana Kardashian - Jenner ušli su u sve aspekte života. Modu, kozmetiku, sport, a dotakli su se i politike...

Kim trenutačno ima kozmetičku liniju, parfem, igru za mobitele Kim Kardashian Hollywood i aplikaciju za emotikone, Kimojis. Udana je za repera Kanyea Westa i zajedno odgajaju četvero djece. Njezina sestra Kylie ima kompaniju Kylie Cosmetics koja se procjenjuje na 800 milijuna dolara. Kendall Jenner najplaćeniji je i najtraženiji model na svijetu. Osim toga ima i liniju odjeće Kendall + Kylie Clothing. Od nje je malo uspješnija Khloe koja je vlasnica brenda Good American. Najstarija sestra Kardashian, iako mnogima najzgodnija, potpuno je posvećena djeci pa su joj najveći izvori zarade internetska stranica Poosh i novac koji dobiva od realityja i alimentacije od bivšeg partnera, Scotta Disicka. No nisu se sva djeca uspjela probiti. Rob Kardashian u jednom je trenutku samo nestao iz javnosti. Članovi obitelji tvrdili su da je to samo njegova narav, no Robertu je dijagnosticirana depresija zbog koje godinama nije napuštao kuću, a i debljao se zbog kombinacije antidepresiva i loše prehrane. Kako bi dodatno zaradio, otvorio je kompaniju za luksuzne čarape Arthur George, no to je preuzela njegova majka Kris. Pobunio se protiv obitelji i zaručio za influencericu i bivšu striptizetu Blac Chynu. Zanimljivo je spomenuti i da je ona bivša djevojka bivšeg dečka njegove sestre Kylie, repera Tyge. Blac je ubrzo zatrudnjela, a počeli su i snimati vlastiti reality show. Veza nije potrajala, a gledanost emisije nije bila spektakularna. No svi članovi obitelji popularnost mogu zahvaliti jednoj osobi, svojoj majci Kris.

Osim što ih je rodila, Jenner kontrolira sve njihove živote i menadžerica je svojoj djeci. Naravno, svi joj plaćaju deset posto zarade. Ipak, moramo spomenuti da se nisu svi članovi zadržali u obitelji i na ekranima. Atletski šampion Bruce Jenner iznenadio je cijeli svijet 2015. kada je otkrio da se cijeli život osjeća kao žena i da želi živjeti kao žena. Obitelj tvrdi da im je to bila nova informacija, no Bruce, odnosno sada Caitlyn tvrdi da je njezina bivša supruga Kris znala sve od početka te da je hormone počela uzimati već u osamdesetima. Cijela situacija u obitelj je unijela negativnu energiju, pogotovo nakon što ih je Caitlyn kritizirala u autobiografiji.